В Мурманском арктическом университете прошёл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку

Более 80 старшеклассников из разных уголков Заполярья съехались в МАУ, чтобы принять участие в главном интеллектуальном соревновании страны и вместе с тем продемонстрировать свои глубокие знания по предмету.

В стенах Мурманского арктического университета состоялся предпоследний, региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Более 80 старшеклассников из разных уголков Заполярья съехались в МАУ, чтобы принять участие в главном интеллектуальном соревновании страны и вместе с тем продемонстрировать свои глубокие знания по предмету.

Виктория Пиксендеева, директор Института дополнительного образования детей и взрослых Мурманского арктического университета: «Интерес формируется, конечно же, и в семье, и в школе, и, в том числе, благодаря таким масштабным мероприятиям как олимпиадное движение. И традиционно тур по русскому языку привлекает всё большее и большее ребят».

Региональный этап олимпиады по русскому языку традиционно проводится в один тур и содержит задания разного уровня сложности. На их выполнение школьникам даётся 3 часа.

Виктория Пиксендеева, директор Института дополнительного образования детей и взрослых Мурманского арктического университета: «Задания непростые, поэтому олимпиада – это не столько про обычные, шаблонные, стандартные задания, это, прежде всего, про эрудицию, про кругозор, про начитанность, про знания из других межпредметных областей. Для того чтобы справиться с таким типом заданий, проявить себя, наверное, нужно готовиться по-особенному».

По словам организаторов, испытания задания из года в год становятся всё труднее и коварнее. И сейчас для решения большинства из них уже недостаточно только школьных знаний.

Любовь Ротаряну, председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку: «Безусловно, задания стали более исследовательскими, требующими от учащихся умения не просто готовый алгоритм применить, но очень часто провести мини исследовательскую работу, прийти к определенным выводам. В этом смысле, может быть, они стали сложнее, чем были 15, 20 лет назад. Но зато они гораздо больше соответствуют современным ученикам, которые любят не воспроизводить, а создавать что-то в процессе, креативно подходить к решению любых вопросов».

Тем не менее, в России и, в частности, в Мурманской области число желающих поучаствовать в олимпиаде с каждым годом лишь увеличивается. Школьников не пугают ни усложнение заданий, ни конкурентная атмосфера, ни нервное ожидание результатов.

Любовь Ротаряну, председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку: «Олимпиада по русскому языку традиционно является одной из самых многочисленных олимпиад. И это, конечно, для нас, для моих коллег является косвенным подтверждением интереса к нашему предмету, его успешного изучения. Мы этим гордимся».

Сюзанна Гарина, участница регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку из города Мурманска: «Я пишу олимпиады с восьмого класса. На региональные этапы стала проходить где-то с класса десятого».

Антон Катлиренко, участник регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку из города Апатиты: «У меня амбициозные планы. Я надеюсь войти в список призёров, как минимум».

За участие в олимпиаде школьники могут получить 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз и рассчитывать на повышенную академическую стипендию в будущем. И это, конечно, далеко не всё.

Разбор заданий, показ работ и рассмотрения апелляций состоятся 27 января.