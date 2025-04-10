В Мурманском арктическом университете прошла стратегическая сессия, во время которой обсудили строительство нового кампуса мирового уровня

Проект реализовывается по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и по поручению Президента РФ Владимира Путина.

В основе проекта кампуса, который станет частью Мурманского арктического университета, предусмотрено строительство современной инфраструктуры для обучения и жизни студентов. Концепция включает в себя в том числе и новые учебные корпусы, и общежития, и научно-образовательный центр с технопарком, и береговой учебно-тренажерный центр, и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Это в целом пересборка в нашем регионе всей системы высшей подготовки и научной специфики. В рамках кампуса удаётся собрать несколько вузов, научно-технологическую программу развития региона, они становятся отправной точкой развития региона в целом».

Мария Князева, первый проректор МАУ: «МАУ встал на путь трансформации для того, чтобы стать одним из ведущих арктических университетов, который позволяет продвигать научно-технологическую повестку, быть полезным для всего местного бизнеса, чтобы обеспечить комфортное проживание людей в Арктике. Мы прекрасно понимаем, что это невозможно сделать без новых пространств».

Реорганизация будет включать в себя капитальный ремонт существующих и снос старых зданий, часть которых уже признана аварийными. На реализацию объекта, по словам заместителя губернатора Ольги Вовк, из федерального бюджета будет выделено более 14 млрд рублей.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы здесь очень чётко и очень ответственно понимаем, что мы не должны нарушить образовательный процесс. Необходимо всё выстроить системно и методично. Этому внимание было уделено большое Минобрнауки, чтобы не нарушить учебный процесс и плавно перестроить работу».

Обновленных технологичных лабораторий ждут и научные сотрудники вуза. Учёные уверены, что новая инфраструктура привлечёт в регион молодых специалистов.

Дарья Колотова, ведущий научный сотрудник МАУ: «Я надеюсь, работая в связке с индустриальными партнёрами, будут открыты новые лаборатории, где будет делаться серьёзная, полезная и важная для региона наука. Мы понимаем, что новый кампус будет наполнен новыми смыслами, он привлечёт сюда молодёжь, которая будет работать в науке, развивать свои интересные проекты».

По итогам встречи участники стратсессии представили свои проекты по развитию университета, которые будут учтены при реализации концепции кампуса. Напомним, запланировано, что объект заработает к 2030 году. Но на создание в МАУ берегового учебного центра и модернизацию центра морской конвенционной подготовки уже выделено более миллиарда рублей.