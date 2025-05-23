В Мурманском арктическом университете прошла традиционная Всероссийская научно-практическая конференция «Молодая наука Заполярья»

На ней юристы делились знаниями, а молодые специалисты учились не только применять законы, но и выступать публично.

Всероссийская научно-практическая конференция «Молодая наука Заполярья» призвана объединить студентов, магистрантов, аспирантов и специалистов в области юриспруденции. В этом году доклады были разбиты на три секции: проблемные аспекты частного и публичного права, а также актуальные проблемы правового регулирования Арктической зоны России.

Эмиль Терновский, студент МАУ: «Это второе моё выступление, оно будет касаться темы доклада об образовании».

Такие выступления - это и обмен опытом между специалистами и студентами, расширение знаний, а также отличная возможность практики ораторских способностей, которые так важны в профессии правозащитника.

Наталья Рашева, доцент кафедры юриспруденции МАУ, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Для юриста важно уметь говорить и любить свою будущую работу».

Конференция предоставляет и реальную возможность познакомиться с будущими работодателями. Ведь экспертами выступили и практикующие юристы.

Анна Фофанова, доцент кафедры юриспруденции Юридического факультета МАУ: «Традиционно у нас есть для каждой секции члены жюри … И нас поддерживает бизнес-сообщество Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора».

По итогам конференции лучшие доклады войдут в сборник материалов, которые будут размещены в РИНЦ – библиографической базе данных научных публикаций российских учёных.