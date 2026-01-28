В Мурманском арктическом университете провели научно-практический семинар, посвящённый трудоустройству молодых студентов

Сотрудники правоохранительных органов с представителями вуза обсудили механизмы эффективного сотрудничества и усилия по подготовке юристов нового поколения.

Преподаватели ведущего вуза Заполярья заинтересованы не только в обучении студентов, но и в их дальнейшем трудоустройстве по специальности. Вовлеченность учащихся и обратная связь от потенциальных работодателей формирует концепцию образовательных программ, нацеленных на эффективный профессиональный рост учащихся.

Также на встрече обсуждали возможности привлечения практикующих юристов к проведению обучающих мероприятий для студентов.

Сергей Рыбалко, заместитель начальника Управления по работе с личным составом УМВД по Мурманской области: «МАУ наиболее ценен для нас именно в части подготовки специалистов. У нас найдётся рабочее место абсолютно всем».

О профессиональном будущем студентам нужно задумываться как можно раньше, так как ответственный подход к дальнейшей деятельности позволяет сделать осознанный выбор.

Марина Прозорова, старший инспектор группы организационно-аналитической работы ОВО г. Мурманск: «Молодые люди очень часто сейчас не задумываются о своём будущем».

Работа в органах внутренних дел – это не только про дисциплину и исполнение служебных обязанностей. Интерес и желание помогать людям, в первую очередь, формируют специалистов готовых на высоком уровне выполнять свою работу.