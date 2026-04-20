В Мурманском арктическом университете школьникам рассказали о том, как готовят стратегические кадры для расследований

На занятиях в этой аудитории будущие юристы постигают основы профессии и разбирают запутанные дела. Но в этот раз здесь собрались самые юные пытливые умы.

Школьники со всей Мурманской области приехали в МАУ, чтобы узнать, как с помощью науки можно ловить преступников.

Даниил Ивченко, студент МАУ: «У нас есть куча чемоданов с фонариками различных спектров действия, с криминалистическими реагентами на определение крови, на сборы отпечатков пальцев, в принципе, различных человеческих следов. Всё это мы будем им показывать, рассказывать и, конечно же, они сами будут проводить эти эксперименты».

Наталья Рашева, доцент кафедры юриспруденции МАУ: «Мы стараемся, чтобы ребята - наша молодёжь была в интерактиве. И вовлечь её можно только чем-то интересным. Вот мы говорим о том, что мир криминалистики интересен. У нас есть чемоданчик и не один. Ребята сегодня будут снимать отпечатки пальцев, делать слепки – всё то, что делают криминалисты в своей реальной жизни».

Школьники не упустили возможность почувствовать себя настоящими сыщиками. Их одели в криминалистические защитные костюмы, в которых профессионалы работают на местах преступлений. Также дети смогли и сами оставить след, а ещё снять с него гипсовый слепок.

Как и любая профессия, криминалистика обогащается за счёт новых технологий. Спектр приборов и инструментов для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств с каждым годом становится все шире. Поэтому важно, чтобы не только специалисты следили за тенденциями, но и преподаватели, которые растят новые кадры.

Анатолий Яшин, заведующий кафедрой юриспруденции МАУ: «Дисциплина «криминалистика» очень интересная, в ней сочетание и логики, и смекалки, и головоломки, и версии. Это то, что молодёжи интересно. Всё это помноженное на современные криминалистические возможности, в том числе искусственный интеллект, новые современные технологии, которые используются сейчас в профессиональной деятельности экспертов-криминалистов. Вот это и вызывает большой интерес».

Анатолий Яшин преподаёт для будущих следователей, юристов, криминалистов уже более 30 лет. Вместе со школьниками он провёл викторину, а потом ответил на вопросы собравшихся о специфике работы и поделился личным опытом. Главное, по мнению эксперта, гореть профессией, ведь работать криминалистом можно только по большой любви к распутыванию загадок и поиску ответов.