В Мурманском арктическом университете состоялась лекция о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа фашистами в университете состоялся урок «Без срока давности». Это важное событие собрало студентов и гостей, чтобы вспомнить трагические страницы истории Великой Отечественной войны и провести параллели с происходящими сейчас на территории Украины.

Понятие «геноцид» появилось ещё до Второй мировой войны и было введено польского-американским юристом еврейского происхождения Рафаэлем Лемкиным. В конце 40-х годов прошлого века этот термин широко использовался на судебных процессах в Нюрнберге против нацистов. Доцент кафедры истории Владимир Волков в стенах МАУ напомнил о страшных планах фашистской Германии по уничтожению населения Советского Союза.

Владимир Волков, доцент кафедры истории МАУ: «Это будет, наверное, несколько лекций».

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа фашистами в университете состоялся урок «Без срока давности». Это важное событие собрало студентов и гостей, чтобы вспомнить трагические страницы истории Великой Отечественной войны и провести параллели с происходящими сейчас на территории Украины.

Евгений Новиков, участник СВО: «Поколение, которое не знает свою историю, не знает и своё будущее. Поэтому мы вспоминаем всегда исторические факты и стараемся не допускать этих фактов в дальнейшем в нашей судьбе».

Недавно Мурманский областной суд признал геноцидом действия фашистов в Заполярье в годы Великой Отечественной. Экспертами было исследовано более 30 томов архивных документов, получены свидетельские показания детей военного времени, поисковиков. Основой для доказательств стали выводы комиссии 1943 года, осуществлявшей сбор и фиксацию всех данных о массовых убийствах, которые были частью плана гитлеровцев по колонизации Кольского полуострова с уничтожением местного населения.