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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.24 19:30

В Мурманском арктическом университете состоялась встреча студентов с участником экспедиции на Северный полюс

Такую уникальную встречу организовали для ребят местные журналисты. У студентов была возможность послушать истории реальных людей, участвующих в грандиозном путешествии, задать вопросы и вдохновиться для новых свершений.

Брифинг с участником экспедиции «Северный полюс-42», который выбирал льдину для установки лагеря, состоялся в МАУ. Место встречи неслучайное, студенты проявили к работе учёных неподдельный интерес. Интересует она и журналистов.

Алексей Михайлов, специальный корреспондент «Российской газеты» в Мурманской области: «Они встретятся с человеком, который руководил этой экспедицией. Эта встреча, возможно, усилит интерес молодёжи к этой профессии».

Раньше экспедиции на Северный полюс были от части экстремальными, Полярники выбирали льдину, разбивали лагерь и дрейфовали на ней в открытом океане. Исследования вышли на новый уровень с появлением ледостойкой платформы – судна, которое вмораживается в лёд и служит для учёных и домом, и лабораторией. Но работу специалистов всё равно сложно назвать лёгкой.

Кирилл Фильчук, руководитель экспедиции «Северный полюс-41» на базе ледостойкой платформы «Северный Полюс». «Помимо судна у нас работы развёрнуты и на льду непосредственно. Лёд – это нестабильная среда, поэтому периодически разломы происходили, приходилось эвакуироваться, потом снова расставлять оборудование. Но в общем-то, это было ожидаемо, планируемые сложности».

Узнать, какие качества помогали людям в сложные времена идти вперёд и не сдаваться, и об этом поговорили на встрече. Ведь такие экспедиции для каждого участника – вызов самому себе. Время, когда приходится быть вдали от дома по несколько месяцев, а то и лет.

Екатерина Козырева, студентка МАУ: «Думаю, что общаться с людьми, которые побывали в таких местах, как Северный полюс, невероятно интересно. Наверное, они могут рассказать о том, как им жилось в таких, мне кажется, тяжёлых условиях, что они видели, что они запомнили, какие эмоции у них были».

Сергей Семёнов, студент МАУ: «Взять для себя этот личный опыт. Быть, как эти люди, такими же закалёнными. Нужно же знать что-то ещё о своём родном крае, о Северном полюсе, он ведь недалеко находится».

Теперь у ребят точно будет о чём подумать на досуге. Возможно, некоторые из них решат углубиться в тему. А кто-то, быть может, даже обретёт для себя новую мечту - стать полярником. 

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