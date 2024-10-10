В Мурманском арктическом университете состоялась встреча студентов с участником экспедиции на Северный полюс
Брифинг с участником экспедиции «Северный полюс-42», который выбирал льдину для установки лагеря, состоялся в МАУ. Место встречи неслучайное, студенты проявили к работе учёных неподдельный интерес. Интересует она и журналистов.
Алексей Михайлов, специальный корреспондент «Российской газеты» в Мурманской области: «Они встретятся с человеком, который руководил этой экспедицией. Эта встреча, возможно, усилит интерес молодёжи к этой профессии».
Раньше экспедиции на Северный полюс были от части экстремальными, Полярники выбирали льдину, разбивали лагерь и дрейфовали на ней в открытом океане. Исследования вышли на новый уровень с появлением ледостойкой платформы – судна, которое вмораживается в лёд и служит для учёных и домом, и лабораторией. Но работу специалистов всё равно сложно назвать лёгкой.
Кирилл Фильчук, руководитель экспедиции «Северный полюс-41» на базе ледостойкой платформы «Северный Полюс». «Помимо судна у нас работы развёрнуты и на льду непосредственно. Лёд – это нестабильная среда, поэтому периодически разломы происходили, приходилось эвакуироваться, потом снова расставлять оборудование. Но в общем-то, это было ожидаемо, планируемые сложности».
Узнать, какие качества помогали людям в сложные времена идти вперёд и не сдаваться, и об этом поговорили на встрече. Ведь такие экспедиции для каждого участника – вызов самому себе. Время, когда приходится быть вдали от дома по несколько месяцев, а то и лет.
Екатерина Козырева, студентка МАУ: «Думаю, что общаться с людьми, которые побывали в таких местах, как Северный полюс, невероятно интересно. Наверное, они могут рассказать о том, как им жилось в таких, мне кажется, тяжёлых условиях, что они видели, что они запомнили, какие эмоции у них были».
Сергей Семёнов, студент МАУ: «Взять для себя этот личный опыт. Быть, как эти люди, такими же закалёнными. Нужно же знать что-то ещё о своём родном крае, о Северном полюсе, он ведь недалеко находится».
Теперь у ребят точно будет о чём подумать на досуге. Возможно, некоторые из них решат углубиться в тему. А кто-то, быть может, даже обретёт для себя новую мечту - стать полярником.