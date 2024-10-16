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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.10.24 19:30

В Мурманском арктическом университете состоялось открытие фотовыставки, посвящённой 80-летию со дня освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков

Её организовало Российское информационное агентство «Новости».

Мультимедийный проект «Освобождение. Путь к Победе» приуроченный к 80-летию освобождения советских территорий и в честь подвига городов тыла во время Великой Отечественной войны запустили РИА «Новости» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект включает фотографические выставки на площадках музеев и университетов и тематические подкасты на сайте агентства. Одну из экспозиций открыли и в стенах МАУ.

Михаил Белошеев, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня организаторы выставки представили уникальные фотографии, на которых запечатлены наиболее яркие эпизоды войны в Заполярье. Здесь представлены фотографии оленетранспортного батальона, лыжников».

Самоотверженность жителей Мурманской области сложно переоценить. Благодаря им без перебоев работали морские и сухопутные коммуникации на севере страны.

Для выставки было выбрано 30 работ и, как говорят создатели проекта, определиться их было очень сложно.

Оксана Олейник, руководитель Службы визуальных проектов Объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня»: «Здесь было очень много фотографий, они удивительные. Возможно, что это из-за того, что мы живём в другом месте, для нас это не так очевидно. Это и страшно, и красиво. Есть эти олени прекрасные, море…».

Один из доцентов Института гуманитарных и социальных наук МАУ принял участие в подготовке статьи для агентства РИА «Новости» и двух эпизодов серии подкастов «Освобождение», посвящённых истории деоккупации Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Прочитать и послушать материалы можно на странице проекта.

 

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