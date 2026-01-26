В Мурманском арктическом университете состоялся «Арктический диалог» с губернатором области Андреем Чибисом

Встречи главы региона со студентами и курсантами арктического университета стали доброй традицией. Этих отрытых лекций ждут, к ним готовятся, ведь у каждого участника есть возможность задать свой вопрос напрямую губернатору и получить напутствие от Андрея Чибиса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С наступающим Днём студента! Это классное время, когда можно и нужно искать себя, экспериментировать, делать много полезных дел, ошибаться. Мир постоянно меняется, вам придётся постоянно учиться».

Собравшихся в аудитории ждали не только поздравления с наступающим Днём студенчества, но и награды отличившимся студентам, а также отрытая лекция о величии и значимости Арктики, как территории стратегического будущего России.

Участники в формате живого диалога смогли задать вопросы, поделиться своими идеями и получить мотивацию для дальнейшего профессионального и личного роста.