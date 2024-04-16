В Мурманском арктическом университете состоялся День открытых дверей

13 апреля в МАУ состоялось долгожданное для многих событие – День открытых дверей. Его посетили около 400 будущих абитуриентов и их родителей. На 15-ти площадках «Южного кампуса» гостям университета предоставили подробную информацию о поступлении в вуз.

Виктория Пиксендеева, начальник отдела профориентационной работы и организации приёма Мурманского арктического университета: «Мы делаем это мероприятие для того, чтобы рассказать о правилах приёма. Рассказать о том, какие специальности, какие балы минимальные - проходные. Сколько бюджетных мест, какие топовые специальности, а также о преимуществах, которые будут иметь ребята, поступившие в Мурманский арктический университет в 2024 году».

По словам представителей приёмной комиссии, в этом году Мурманский арктический университет готов принять почти три тысячи первокурсников: на бюджетные места по программам высшего образования — 1128 человек, по программам среднего профессионального образования — 510 человек, на платной основе — минимум 1260.

Ирина Баркович, мама абитуриента, г. Мончегорск: «У нас в этом году поступает сын, планируем на юридический».

- Было ли полезно здесь проведённое время?

- Очень, очень. Нисколько не пожалели, что пришли. Очень было интересно и очень узнали много нового.

У молодых ребят, как водится, много вопросов перед поступлением и возможность свободно прийти в университет, увидеть педагогов, под руководством которых проведёшь не один год – прекрасная возможность уже сейчас прикоснуться к студенческой жизни.

Нурутдин Атаев, абитуриент: «Сегодня я при шёл в МАУ, чтобы узнать основную информацию. Достаточно многое узнал, например, я понял, какие можно выбрать специальности для изучения и поступления в утверждении себя в создании игр. Мне ответил педагог и сказал опять же, что вуз представляет такие возможности и всячески стремится – идёт на встречу студенту».

Андрей Любич, абитуриент: «Было очень интересно. Учителя приятные, всё рассказали, на все вопросы ответили. Презентация тоже была подробная: про поступление, про оплату, про выпуск. Всё рассказали. Я сегодня, как и Атаев Нурудтин, был в аудитории, где рассказывалось про информационные технологии и информатику. Для себя я выбрал, наверное, парочку. И самое, наверное, в приоритете то, что я рассматриваю, тоже гейм-дизайнер. Потому что я довольно часто и много работал с играми и их разработкой. И с модельками для них. Не думаю, что это будет в принципе сложно, но всё равно ещё учиться и учиться».

Для всех желающих были организованы экскурсии. Например, студенты МАУ показали участника Дня открытых дверей аудитории, где проходят занятия.

Виктория Пиксендеева, начальник отдела профориентационной работы и организации приёма Мурманского арктического университета: «Мы сегодня знакомили гостей и с лабораториями, которые здесь базируются в «Южном кампусе». Это лаборатории технического, информационного и естественно-технологического направления. В рамках нашей программы даже проходила дегустация».

Фуд-тех школа – один из грандиозных профориентационных проектов, инициированных образовательным учреждением. В его рамка налажено сотрудничество между вузами, предприятиями и другими образовательными учреждениями.

Юлия Шокина, профессор кафедры технологии и пищевых производств, доктор технических наук: «Мы заинтересованы в такого рода проектах. На кафедре технологии и пищевых производств мы готовим специалистов для пищевой отрасли региона. Востребованность в этих специалистах колоссальная. Но нам не хватает инициативы абитуриентов, активного такого поступления на эти специальности. Хотя они востребованы и очень интересны. И цель проекта была в том, чтобы показать ребятам, что это творческая профессия, что она высокоинтеллектуальная, насыщенная техническими дисциплинами. При этом она даёт возможность креативить по полной».

В проекте, который длится три месяца, принимают участие ребята со всей Мурманской области. В рамках фудтех-школы участники создают свои прототипы непосредственно для предприятий Мурманской области по четырём направлениям: «мясо», «рыба», «молочная продукция» и «хлебобулочные изделия».

Софья Давудова, ученица 9 класса МБОУ Мурмашинской СОШ №1: «Сначала мы выбрали направление «рыба». Мои эмоции радостные – я научилась замешивать тесто, что для меня стало новым, разделывать рыбу. Очень много умений приобрела на кафедре МАУ».

После генерации идей ребята проходят мастер-класс по проверке гипотез – изучают свою целевую аудиторию, разговаривают со своими потенциальными потребителями - уже на первых этапах проделывают большую работу. А впереди – ещё интереснее.

Альбина Шабалина, руководитель проекта «Арктическая фудтех-школа»: «Далее прототипы начинают воплощаться в жизнь в лаборатории кафедры пищевых производств. После этого у ребят мастер-классы по дизайну упаковки и по рекламе и маркетингу. Ребята создают ещё и внешнюю оболочку, привлекательность своего продукта и решают, каким образом они будут продвигать его на рынок».

И завершается проект дегустацией блюд участников. Специалисты из ведущих промышленных компаний пробуют блюда и дают ребятам обратную связь.

По итогам конкурса победитель будет только один, но все понравившееся идеи в будущем могут пойти в производство и появиться на прилавках наших магазинов.