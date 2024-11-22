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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.11.24 19:30

В Мурманском арктическом университете состоялся Всероссийский научно-технический семинар «Перспективы цифровизации строительной отрасли»

Процесс цифровизации всех сфер человеческой жизни, в том числе и строительной, оказывает существенное влияние на развитие российского общества. И, очевидно, осознавая это, кафедра строительства, энергетики и транспорта Мурманского арктического университета приняла решение организовать в стенах учебного заведения научно-технический семинар.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта Мурманского арктического университета: «Нами была выбрана тема «Цифровизация строительной отрасли», потому что она является одной из ключевых в процессе модернизации всей отрасли. Эта задача ставится на самом верху. Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным была поставлена задача, опять же, цифровизации всех отраслей экономики, в том числе и строительной. На сегодняшний момент создание цифровых моделей зданий, систем управления циклом жизни здания - это очень важная федеральная задача, которую необходимо решать на всех этапах».

Цифровизация позволяет снизить проблемы уже на моменте проектирования, отмечают эксперты, и помочь рабочим на этапе возведения.

Александра Седлецкая, и.о. заместителя министра строительства Мурманской области, курирующая направление цифровой трансформации строительной отрасли: «Цифровизация позволит всем участникам цифрового процесса жить в реальном времени. То есть, каждый участник сможет в онлайн-режиме наблюдать за строительными процессами. С помощью цифровизации и новых строительных технологий сокращается строительный цикл, обеспечивается безопасность стройки, а также снижается себестоимость».

Так что же препятствует цифровизации строительной отрасли в Мурманской области? Например, завкафедрой строительства, энергетики и транспорта МАУ в качестве основной проблемы отметил дефицит квалифицированных специалистов.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта Мурманского арктического университета: «На сегодняшний момент нет какого-то единого комплекса подготовки региональных специалистов. И это очень важная проблема, очень важная задача».

Тем не менее, эксперты отмечают, что в России и, в частности, в нашем регионе немало курсов переподготовки и повышения квалификации по направлению темы семинара. К слову, в Мурманском арктическом университете такие тоже имеются.

Александр Челтыбашев, заведующий кафедрой строительства, энергетики и транспорта Мурманского арктического университета: «Я могу сказать про своих студентов. Большинству из них нравится цифровизация, потому что это упрощает процесс создания проектной документации, процесс самой работы над проектами. Всё, что у нас используется, студентам даётся с большим интересом, потому что они могут увидеть, визуализировать результат своего труда. Когда они видят трёхмерную модель, созданного здания, которая привязана к конкретным условиям, когда могут посмотреть, как она будет вести себя под различными нагрузками, то это вдохновляет и способствует появлению увлечения к своей будущей работе».

Судя по всему, огромные чертёжные столы уже навсегда ушли в прошлое. Вопрос только в программном обеспечение…

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