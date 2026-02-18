В Мурманском арктическом университете стараются сохранить саамский язык для будущих поколений

Одним из самых необычных и трудных в произношении считается саамский язык.

На сегодняшний день восточный саамский язык считается исчезающим. Главная причина – отсутствие его передачи от поколения к поколению. Только 6% носителей в той или иной мере обучали саамскому языку своих детей и внуков.

В Мурманском арктическом университете за его возрождение с большим желанием взялась Виктория Бакула. Саамская культура заинтересовала её в далеком 1999 году.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики: «В 2022 году наша кафедра в составе трёх человек была на полевой практике в Ловозере, а один преподаватель для своей статьи собирал материал о том, хотят ли молодые люди изучать саамский язык, мы получили однозначно положительный ответ – они хотят».

Саамская культура полна тайн, неожиданностей и мистических явлений, уверена Виктория. Этим он и привлекает не только преподавателей, но и студентов. Представители народности разговаривают на девяти разных языках. Все они взаимосвязаны, но при этом отличаются. По этой причине саамы из разных регионов не могут свободно общаться друг с другом.

Виктория Бакула, доктор филологических наук, профессор кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики: «Печально, что на сегодняшний день из четырёх диалектов языка существует в живом общении один – кильдинский. Не все представители саамского народа владеют этим языком».

Язык является основой культуры и традиций саамского народа. Его возрождение помогает сохранить уникальные обычаи, фольклор и мировоззрение его представителей.