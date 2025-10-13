В Мурманском арктическом университете стартовал новый сезон работы психолого-педагогических классов региона

Участие в таком проекте позволяет ребятам не только погрузиться в основы их будущей сферы деятельности, но и укрепить предметные знания, необходимые для поступления и дальнейшей учебы.

На площадке опорного вуза региона состоялось посвящение старшеклассников в психолого-педагогические классы. На академический праздник собрались около 250 человек. Школьники из Полярных Зорь, Мурманска, Полярного, Североморска и Оленегорска, а также руководители и учителя образовательных организаций. Скоро ребята встретятся с преподавателями и приступят к двухлетнему освоению профильных знаний.

Анатолий Ананенко, ученик психолого-педагогического класса: «Я хочу связать свою жизнь этой профессии. Мне всё нравится, здесь интересно».

Даниил Крюков, ученик психолого-педагогического класса: «Это лучший профиль, который мне подойдёт. Здесь интересно заниматься практикой, проводить уроки».

В рамках проекта учеников ждут авторские лекции, мастер-классы, деловые игры и другие интересные события.

Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии МАУ: «У нас проходят обучение два курса».

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Это замечательная идея. Во-первых, профориентация, ребята почувствуют всё, посмотрят. Это их жизнь будущая».

С 2022 года Мурманский арктический университет ежегодно собирает полный актовый зал тех, кто планирует связать свою жизнь со сферой образования, и число таких детей растёт. За последние годы в образовательные организации региона пришли работать более 600 выпускников.

Напомним, проект психолого-педагогических классов реализуют в рамках стратегического проекта МАУ «Приоритет-2030». Он направлен на подготовку кадров для региона.