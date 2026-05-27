В Мурманском арктическом университете стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший лаборант химического анализа»

Участие в состязаниях принимают 13 человек из шести крупных предприятий области.

Этот конкурс профессионального мастерства проводят в России с 2012 года. В 2025-м его перезагрузили: количество номинаций выросло с пяти до двадцати пяти, а сам конкурс вошёл в национальный проект «Кадры». Победитель федерального этапа получит один миллион рублей.

Наталья Губарева, и.о. начальника Управления охраны труда и социально трудовых отношений Министерства труда и социального развития Мурманской области: «Мы проводим сегодня уже шестой конкурс «Лучший по профессии». Всё это связано с тем, что мы хотим, чтобы специалисты чувствовали гордость за свою профессию. А молодёжь, которая только выбирает свой путь, видела, что рабочие профессии в почёте, они востребованы и гарантируют уверенность в будущем. Хочу пожелать конкурсантам уверенности».

Среди экспертов конкурса — выпускники профильных направлений. Химия лежит в основе многих сфер: от добычи нефти до водоподготовки. Классический химик должен разбираться в органической, физической и коллоидной химии. Конкурсная работа построена на самом универсальном материале — воде. Именно с ней участники проводят все испытания.

Людмила Петрова, директор Естественно-технологического института Мурманского арктического университета: «Эта профессия, ещё раз повторюсь, очень интересная. Кстати, первый раз этот конкурс, что касается химии, всероссийский конкурс, проходит первый раз. И мы рады, что эта площадка в нашем университете, рады приветствовать всех конкурсантов здесь. Я надеюсь, что никто не разочаровался в этой профессии и все, кто выбрал этот путь, будут довольны и счастливы».

Традиционно в профессии лаборанта химанализа много женщин, но сейчас растёт интерес и среди мужчин. Участников 13 человек из пяти ведущих предприятий региона. А главное в их работе – знания и концентрация внимания.

Мария Кудряшова, участница конкурса: «Моя профессия интересна абсолютно всем. Как раствор меняет цвета, это очень завораживающий эффект. И я считаю, что даже новичок или неосведомленный в этом деле человек, его всё равно это заинтересует. А я это делаю каждый день - утром, днем, вечером и ночью с года в год. В этом году уже 35 лет будет, как я работаю химиком-аналитиком в лаборатории».

В этом году соревнования в Мурманской области проводят по семи номинациям, включая поваров, электромонтёров, сварщиков, ветеранов СВО, лаборантов и инспекторов транспортной безопасности. Призёры регионального этапа получат дипломы. А победитель представит наш регион на федеральном этапе, который состоится в сентябре в городе Череповец.