В Мурманском арктическом университете стартовал всероссийский проект «Профилактический щит страны»

Студенты узнали всё о здоровом образе жизни, правильном питании и усовершенствовали свои знания по оказанию первой помощи.

Независимо от того, являемся ли мы медицинскими работниками или просто прохожими, может возникнуть необходимость помочь кому-то, например, тому, кто попал в беду. Часто быстрому выздоровлению пострадавшего способствуют именно первые действия по спасению, оказанные до прибытия врачей.

Дмитрий Михайлевич, региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики»: «Работая фельдшером выездной бригады скорой медицинской помощи сталкиваюсь с ситуациями, когда приезжаем в короткие сроки, но человеку не была оказана первая помощь и его спасти не удаётся. Драгоценные минуты, секунды для спасения у человека теряются».

В Мурманском арктическом университете в рамках акции «Профилактический щит страны» состоялись мастер-классы по оказанию первой помощи от всероссийского волонтёрского движения. Участниками практического занятия стали студенты-медики.

Кирилл Коломиец, студент МАУ: «Основы медицинской помощи нужно знать каждому, так как каждый может столкнуться с тем, что знакомые могут поперхнуться или упасть без сознания… Нужно знать минимумы сердечно-лёгочной реанимации».

Егор Дорохин, студент МАУ: «Папин друг подавился косточкой… Тогда мне мои знания пригодились, я спас его».

Ребятам показали, как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию. Для этого необходимо энергично давить на грудину на глубину примерно 5 сантиметров с частотой не менее 100 нажатий в минуту.

Вторую часть урока посвятили спасению поперхнувшегося человека. При этом стучать по спине нельзя. Нужно расположить кулак под ребрами, вторую руку положить сверху и делать толчковые движения.

Помимо первой помощи в университете провели семинары на тему здорового образа жизни от Минздрава России.

София Елиашевич, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России: «Все студенты интересуются питанием, поскольку они все образованные люди, понимают, что современная среда не способствует здоровому питанию. В рамках программы «Профилактический щит» семинары проводим регулярно по всем городам, но в Мурманске мы впервые».

Маринэ Гамбарян, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России: «Это и про здоровье, и про вейпы - электронные сигареты, о том, как они влияют на здоровье, как на нас влияют манипуляции табачных компаний».

Полная программа акции «Профилактический щит страны» доступна на сайтах Российского общества профилактики неинфекционных заболеваний и Министерства здравоохранения Мурманской области.