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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.23 19:30

В Мурманском арктическом университете стартовала VI Всероссийская конференция «Фундаментальная гликобиология – 2023»

Она продлится по 15 сентября. Для тех, кто не знал, что такое гликаны, скажем сразу, это углеводы.

Гликобиология — новая научная дисциплина, основанная на фундаментальных исследованиях в области биохимии и молекулярной биологии. Она изучает строение, биологический синтез и биологическую роль гликанов - неотъемлемой части всего живого. Если сказать проще, то мы живём в мире углеводов.

Татьяна Горшкова, профессор Казанского института биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН: «Когда произносят слово «углеводы», народ вспоминает калории и диеты. На самом деле, это важнейшие компоненты биосферы, самые распространенные в ней. В которых синтезируются очень много, они выполняют безумное количество разнообразных функций, которые устроены на порядки сложнее, иногда, даже чем ДНК или белки, которые считаются венцом творения на сегодняшний день».

На конференцию «Фундаментальная гликобиология – 2023» в МАУ приехали представители всех научных групп России, работающих в этой области. По словам организаторов, на шестой по счёту встрече её участники смогут отметить прошлые достижения и помочь определить будущее исследований с акцентом на развитие биотехнологий.

Светлана Деркач, профессор, главный научный сотрудник МАУ: «Очень актуальным является направление по применению гликанов в медицине или физиологии. Фундаментальные вопросы этой науки позволяют раскрыть те закономерности, которые протекают в живом организме либо организме, пораженном некоторыми заболеваниями. Поэтому вопросы физиологии и медицины развиваются здесь параллельно с наукой. Или наука вносит большой вклад в развитие прикладных биомедицинских аспектов».

Учитывая, что Мурманск – морской город, здесь очень развито соответствующее научное и прикладное направления, связанные с переработкой морских биоресурсов. А это один из источников полисахаридов и гликанов. Научная программа симпозиума включает доклады по тематикам научных секций. Также в рамках конференции с лекциями и краткими устными сообщениями выступят ведущие специалисты в области химии и биохимии углеводов.

 

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