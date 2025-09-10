«Гольфстрим» вновь собирает мурманчан на берегу заливаВ регионах СЗФО сохраняется жёсткий дефицит врачей
В Мурманском арктическом университете в третий раз стартовала обучающая программа по развитию предпринимательских навыков студентов «Стартап»

Благодаря ей студентов можно не только учить, но и помогать им генерировать новые решения для реализации бизнеса.

В рамках проекта «Стартап» молодёжь получает хорошую базу, чтобы понять структуру работы бизнеса. Помогает в развитии не только знаний, но и самого человека, уверены студенты, которые участвуют в образовательной программе не первый год.

Так считает и Алиса Мешкова, представлявшая ранее демонстрационную установку по физике для проведения уроков в школе. Она и в этот раз собрала команду для нового проекта.

Алиса Мешкова, студент МАУ: «Я могу сказать, что мы будем работать также в образовании детей, потому что это очень важно в нынешнее время. И хотелось бы придумать что-то, что может помочь нашим детям, чтобы они стали умнее, лучше».

В этом году будут представлены проекты по трём направлениям: «Фуднет» – индустрия питания, «Едунет» – технология обучения и новый «Технет» – разработка технологического оборудования и способов решения производственных задач.

Мария Князева, и.о. ректора МАУ: «Проводим в третий раз. В этом году у нас есть некоторое наращивание. Оно происходит за счёт третьего рынка НТИ - это «Технет». Соответственно, у нас расширился пул партнёров. Если раньше было десять компаний-организаций, то сейчас у нас пятнадцать партнёров. И надо понимать, когда приходит новый рынок, приходят и новые партнёры на этом рынке».

Один из новых партнёров программы - Торгово-промышленная палата Мурманской области. Её представители заинтересованы в реализации идей.

Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Ребята вдохновляются, понимают, как и что настроить в своей идее, чтобы она стала бизнесовая. С точки зрения предприятий, это тоже хорошая платформа помочь ребятам посмотреть с той стороны, с которой надо предприятиям, какие у них дальнейшие планы по развитию. И точечно вырастить и какие-то задачи реализовать, которые стоят перед предприятиями».

В рамках «Стартапа» студентам предстоят онлайн- и офлайн-лекции представителей бизнеса и экспертов по предпринимательству, участие в командных мозговых штурмах, тренингах и консультациях. Молодые умы смогут разработать идеи с нуля или в соответствии с задачами партнёров.

