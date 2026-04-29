В Мурманском арктическом университете завершился четвертый сезон проекта «Психолого-педагогические классы МАУ»

Школьники, которые уже решили, с каким направлением связать свою будущую карьеру, преодолели первый рубеж на пути к мечте. 174 школьника прошли итоговую аттестацию по направлениям психология и педагогика.

Классы с уклоном в будущую профессию – это не новшество, однако с каждым годом чётко становится ясно, как такие дополнительные курсы помогают молодёжи сделать выбор.

Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии Мурманского арктического университета: «На сегодняшний день мы из одного выросли в 14 классов. Это 10-11-е профильные психолого-педагогические классы, где более 240 ребят, которые проходят обучение. Это курс педагогика, психология на базе Мурманского арктического университета, здесь погружаются в педагогическую профессию».

После курсов ребята проходят аттестацию. В этом году она была в интересном формате, который включает индивидуальные задания и командную защиту проектов. Многие дети, освоив базовые знания дисциплины, поступают в Мурманский арктический университет, где дополняют и развивают уже имеющийся опыт.

Анна Полищук, студент 1 курса по направлению «психолого-педагогическое образование» МАУ: «Я изначально хотела стать педагогом, для меня это была огромная возможность уже в школе прикоснуться к этой профессии. А ныне для меня уже знакомые вещи становятся ещё более понятными».

Стать наставником и проводником для подрастающего поколения – задача не из простых. Но профессия остаётся актуальной и хорошо оплачиваемой. В нашем регионе действует ряд мер поддержки и надбавок для педагогического сообщества.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Это и меры поддержки для молодых педагогов, у которых уровень зарплаты на ставку не менее 65 тысяч рублей и общий комплекс мер, а их более 20, позволяет нашим ребятам не только быть уверенными в будущей профессии, но и получать достаточную заработную плату и меры поддержки».

Начинать познавать будущую профессию ещё со школьной скамьи, когда дисциплины преподают педагоги университета, это уникальная возможность, которую не упускают заполярные школьники. Сейчас такие профильные классы с уклоном в педагогику и психологию есть в Мурманске, Оленегорске, Североморске, Полярном и Гаджиево.