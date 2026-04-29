Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину ПобедыМайский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.04.26 19:30

В Мурманском арктическом университете завершился четвертый сезон проекта «Психолого-педагогические классы МАУ»

Школьники, которые уже решили, с каким направлением связать свою будущую карьеру, преодолели первый рубеж на пути к мечте. 174 школьника прошли итоговую аттестацию по направлениям психология и педагогика.

Классы с уклоном в будущую профессию – это не новшество, однако с каждым годом чётко становится ясно, как такие дополнительные курсы помогают молодёжи сделать выбор.

Татьяна Кузьмичева, директор Института педагогики и психологии Мурманского арктического университета: «На сегодняшний день мы из одного выросли в 14 классов. Это 10-11-е профильные психолого-педагогические классы, где более 240 ребят, которые проходят обучение. Это курс педагогика, психология на базе Мурманского арктического университета, здесь погружаются в педагогическую профессию».

После курсов ребята проходят аттестацию. В этом году она была в интересном формате, который включает индивидуальные задания и командную защиту проектов. Многие дети, освоив базовые знания дисциплины, поступают в Мурманский арктический университет, где дополняют и развивают уже имеющийся опыт.

Анна Полищук, студент 1 курса по направлению «психолого-педагогическое образование» МАУ: «Я изначально хотела стать педагогом, для меня это была огромная возможность уже в школе прикоснуться к этой профессии. А ныне для меня уже знакомые вещи становятся ещё более понятными».

Стать наставником и проводником для подрастающего поколения – задача не из простых. Но профессия остаётся актуальной и хорошо оплачиваемой. В нашем регионе действует ряд мер поддержки и надбавок для педагогического сообщества. 

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Это и меры поддержки для молодых педагогов, у которых уровень зарплаты на ставку не менее 65 тысяч рублей и общий комплекс мер, а их более 20, позволяет нашим ребятам не только быть уверенными в будущей профессии, но и получать достаточную заработную плату и меры поддержки».

Начинать познавать будущую профессию ещё со школьной скамьи, когда дисциплины преподают педагоги университета, это уникальная возможность, которую не упускают заполярные школьники. Сейчас такие профильные классы с уклоном в педагогику и психологию есть в Мурманске, Оленегорске, Североморске, Полярном и Гаджиево.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в I квартале 2026 года было обнаружено две фальшивые банкноты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 19 копеек, евро укрепилось на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Представлен недельный отчёт группы «Губернаторский контроль»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять