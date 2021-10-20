В Мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» стартовал новый сезон фестиваля «Юные инженеры Арктики»

Роботы, искусственный интеллект и самообучающиеся программы – в мурманской «Лапландии» вновь начал работу областной фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

Дети увлечённо занимаются самыми разными проектами из области робототехники, химии, программирования и других областей науки. Например, Егор Осетров вместе с другими ребятами учит робота объезжать препятствия определённого цвета.

Егор Осетров, участник фестиваля «Юные инженеры Арктики»: «Он реагирует на цвет банки. Если банка чёрная, он её просто сбивает, вперёд проезжает, а если белая, то он её объезжает».

Кто-то скажет, подумаешь, что тут такого? Однако проект Егора и его команды весьма перспективен. Их наработки могут быть использованы в процессе создания искусственного интеллекта для автономных машин, управлять которыми будет компьютер. И таких исследований – действительно много.

Фестиваль будет работать на протяжении всего учебного года, поэтому юные инженеры самых разных возрастов получат возможность проявить себя.

Ирина Волкова, консультант отдела дополнительного образования и оздоровления Министерства образования и науки Мурманской области: «Ребята у нас участвуют в данном мероприятии от 5 до 18 лет. Сейчас сезон научно-технического творчества, а зарегистрировались более 350 участников».