В мурманском Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия» обучается 938 детей и подростков

И с каждым годом популярность учреждения растёт.

В каких условиях занимается подрастающие поколение, проверил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним, с 2020 года на базе центра действует штаб Мурманского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». За это время за счёт бюджетных дотаций в здании были проведены ремонтные работы, которые планируют продолжить. В этом году стало возможным создать комнату для занятий юнармейцев.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Наш центр «Юная Гвардия» должен становиться образцом. На сегодняшний день почти тысяча детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают его. Это гармоничное развитие личности. В первую очередь, это спортивные программы: футбол, единоборства, которые хорошо развиты и культивируются в нашем центре. Плюс, конечно же, это культурное воспитание, это история нашего края. Ребята должны тоньше понимать особенности того города, где они живут и где им предстоит жить и дальше».