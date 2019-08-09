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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.19 19:30

В мурманском детском саду № 7 заменили старые окна на современные стеклопакеты

В столице Заполярья продолжается реализация программы «Тёплое окно».

В детский сад № 7 в Мурманске ходят 260 воспитанников. Дошкольное учреждение не раз становилось победителем и призёром муниципальных, регионах и всероссийских конкурсов. В этом году здесь заменили старые окна на новые стеклопакеты. Сделать это удалось благодаря городской программе «Тёплое окно».

«У нас здание довоенной постройки, 1939 года, окна не менялись очень давно, поэтому мы очень нуждались в таком обновлении, мы очень рады, что у нас теперь стоят новые стеклопакеты», - говорит Марина Ордовенко, заведующая детским садом № 7 (г. Мурманска).

Педагоги рады такому обновлению. Теперь в группах не будет сквозняков, а значит, малыши будут меньше болеть. А чтобы не повредить стеклопакеты, в физкультурных залах установили специальные защитные сетки. Садик № 7 необычный - он располагается сразу в трёх корпусах.

«В городе заменены оконные блоки уже по двум адресам: на проспекте Ленина,  66 и 78, - сообщила Антонина Таран, депутат Совета депутатов города Мурманска. – В 2020 году планируется замена в третьем здании, которое находится на улице Егорова, 2».

Напомним, муниципальные власти проводят работу по установке современных стеклопакетов с 2014 года. За это время были обновлены более 10 тысяч оконных блоков. В этом году реализация проекта затронет 23 детских сада.

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Последние комментарии

Д.О. Вернер
09.08.19 19:50
Это чей "свечной заводик", что монополизировал программу "Тёплое окно"? Где был опубликован тендер на замену окон в ДОУ № 7?
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Михаил Зуб
08.08.19 06:15
Уважаемая редакция Арктик ТВ: 1.Наверное по техническим причинам,указанна не та ссылка по ст.25.1.НК,поэтому что бы Вам осознать,что она не просто действует,но ведеться борьба с Минфином,Минэкономразв
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Уважаемый господин журналист.По сути Вашей статьи: 1.Мы благодарны подобной реакции. 2.По части ст.25.1.НК,просмотрите https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fishnet.ru %2Fnews%2Fnovosti_otra
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