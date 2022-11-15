В мурманском детском саду №138 завершили ремонт

Качество выполнения работ оценил глава администрации города.

Здесь обновили систему отопления и водоснабжения. Помещения туалетов, прачечной, пищеблока и буфетных были модернизированы согласно современным требованиям. Как отметил глава администрации города Мурманска, вопросы, связанные с образовательными, а особенно дошкольными учреждениями находятся в приоритете.

В детском саду №138 учится 280 маленьких северян. Воспитатели уверены, что, когда дети вернутся в эти стены, они почувствуют себя как дома.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «По объектам пока, наверное, сейчас говорить её рано, так как бюджетный процесс в самом разгаре. Мы обсуждаем это и между собой, и с нашими депутатами горсовета, с областным правительством, потому что большой объём работ связан как раз с областной программой «Арктик скулс». От неё будет многое зависеть. Но мы, безусловно, не планируем снижать темпы работ ни по школам, ни по дошкольным учреждениям. Ещё раз подчеркну – это наш безусловный приоритет».