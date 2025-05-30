В Мурманском детском саду №46 отметили День защиты детей

Изначально хотели провести праздник на улице, но в планы вмешался проливной дождь.

В Мурманском детском саду №46 состоялся праздник, посвящённый Дню защиты детей. Ребята веселились, играли, рисовали, а ещё поделились с нами своими планами на будущее.

Руслан Кондря, участник праздника: «Я очень люблю играть в «Лего». Когда вырасту, может быть, стану строителем».

Ева Добровольская, участница праздника: «А я люблю рисовать и делать домики-книжки. Я, наверное, стану художницей и, наверное, тоже строителем».

Праздник планировали провести на свежем воздухе, но коррективы в праздничную программу внёс проливной дождь, поэтому события Кот и Клоун, переодевшиеся в сказочных персонажей педагоги сада, перенесли в учреждение.

Ирина Матвеева, заведующая детским садом №46 г. Мурманск: «Конечно же, это особенная методика, потому что педагоги и сотрудники детского сада – это коллектив, это команда, которая составляет сценарий, разрабатывает различные игры, в которые было бы интересно играть детям. Это проводится в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного нашим губернатором. Хочется поздравить всех сегодня присутствующих с этим праздником».

Завершающим аккордом праздника стал устроенный самими ребятами «салют» из десятков разноцветных мячиков.

Этот праздник устроили только для воспитанников старшего и дошкольного возрастов, малыши отметят День защиты детей в понедельник, 2 июня.