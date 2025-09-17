В мурманском детском саду открыли необычную площадку

Дети осваивали новые спортивные снаряды, качели и даже проверяли свои знания правил дорожного движения.

Прыгалки, лазалки, турники, песочница и даже новые игрушечные машины – всё это и многое другое теперь радует воспитанников детского сада №15.

На территории учреждения установили новую игровую площадку, где можно не только веселиться, но и изучать правила дорожного движения.

Надежда Дорофеева, заведующая детским садом №15 г. Мурманска: «Наша мечта сбылась! Мы очень долго хотели площадку, мы мечтали о ней. Работа шла, наверное, на протяжении года. Сначала мы придумывали, инициативная группа родителей, педагогов загорелись этой идеей».

Идея площадки – здоровье и безопасность, поэтому здесь много активностей, а также элементов, связанных с правилами дорожного движения. Здесь даже проложили двухполосную дорогу с пешеходным переходом.

Светлана Воробьева, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска: «При участии родителей, дружного коллектива и наших маленьких мурманчан была создана эта прекрасная площадка в рамках инициативного проекта «На Севере – твой проект», инициированная нашим губернатором Андреем Владимировичем Чибисом».

Проект стал победителем конкурса и в рамках его реализации в детском саду №15 теперь есть спортивная и прогулочная площадки, 11 малых архитектурных форм для различных видов активности, а также теневые навесы.