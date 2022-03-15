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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.03.22 19:30

В мурманском ДК имени С.М. Кирова состоялся добровольческий воркшоп

На обучающем мероприятии собрались все руководители волонтёрских организаций области, задействованных в сфере культуры.

«Волонтёры культуры» – относительно молодое направление добровольческой деятельности в Заполярье. У нас оно появилось только в этом году. Программа создана по инициативе регионального правительства, а в масштабах страны она работает уже несколько лет. Цель таких занятий – научить волонтёрские организации методам взаимодействия с государством, а у руководителей – увеличить свои профессиональные компетенции.

Павел Родионов, координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» в Мурманской области: «Одна из задач нашего воркшопа – это рассказать о направлениях всероссийского движения. Их пять. Одно из ключевых – это работа с учреждениями культуры».

Ребята собралис  ь из самых разных учреждений, в том числе и образовательных. В рамках обучения представители волонтёрского движения посетят музеи, обсудят новые тренды в развитии библиотечных и молодёжных пространств, а также поговорят на тему грантовой поддержки. При этом, многих волнуют и вполне утилитарные вопросы.

Александра Мошняга, руководитель волонтёрской организации: «Я надеюсь, что больше узнаю о модерировании, о документообороте и менеджменте волонтёрской деятельности».

Действительно, хороший менеджмент – основа работы любой организации. Как отметила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, такие курсы можно устроить, лишь бы нашлась подходящая аудитория, которая вместит всех желающих. По её мнению, самое главное в процессе организации добровольческого движения – это чуткость.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Не заставлять! Всегда находить для вновь пришедших волонтёров то, что им интересно по духу. Стимулировать то направление, которое у человека откликается, потому что люди приходят в добровольческую деятельность - волонтёрство за тем, что ему интересно, они остаются там, когда им интересно, когда они узнают что-то новое, когда они находят своих новых коллег, друзей, единомышленников и создают после этого ещё и свои новые программы».

Этот воркшоп – не единственный, в Заполярье их планируют проводить в будущем. Всего на мероприятии собралось 35 специалистов из 15 муниципальных образований. Добраться до Мурманска не смогли только руководители волонтёрских организаций Терского берега и Островного.

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