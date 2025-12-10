В Мурманском духовном реабилитационно-спортивном центре «Защитники Отечества» состоялся семинар о помощи наркозависимым

В стенах духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества» в Мурманске говорили о том, как вернуть к жизни людей, оказавшихся в плену наркотической зависимости. И специальный семинар организовали для тех, кто находится на передовой социального служения, к кому обращаются за помощью.

В зале собрались члены духовенства епархии: настоятели храмов и их помощники. Об особенностях работы с наркозависимыми им рассказал Мефодий епископ Каменский и Камышловский.

Мефодий, епископ Каменский и Камышловский: «Мы занимаемся социальной реабилитацией в церковной общине. Приход или монастырь берёт к себе этих людей, научает их жить без психоактивных веществ».

В процессе реабилитации многие не только избавляются от зависимости, но и находят в себе место в духовной стезе.

Клирики - не единственные участники семинара. Как помочь человеку выпутаться из порочного круга зависимости пришли узнать и представители регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний России. Ведь в УФСИН проводят апробацию–реабилитационные мероприятия, которые включают и помощь в восстановлении документов, временном размещении, в том числе, лечении наркозависимости и социальной адаптации.

Участниками встречи стали и представители центров помощи зависимым и бездомным, которые работают под эгидой Русской православной церкви. Они включают в процесс реабилитации работу с психологами и духовное воспитание.

Александр Апанасенко, председатель Мурманской региональной общественной организации помощи нарко- и алкозависимым «Пробуждение»: «К нам может попасть и неверующий человек».

Реабилитационные центры проводят колоссальную работу. Это не только спасение человека от пагубной зависимости, которая убивает человека, но и социализация. Сейчас такие организации, духовенство и органы исполнительной власти стараются наладить совместную работу, которая в будущем принесёт ещё больше пользы и поможет людям в трудной жизненной ситуации.