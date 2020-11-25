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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.11.20 19:30

В мурманском дворе появится калитка на замке!

Глава администрации Мурманска встретился с жителями дома №№ 12 по улице Самойловой. В следующем году здесь запланировано благоустройство придомовой территории в рамках программы «Формирование современной городской среды». Собственники квартир рассказали комиссии, какие улучшения они хотели бы получить.

Улица Самойловой находится в самом центре Мурманска. Движение здесь оживлённое, много коммерческих организаций. По этой причине территория вокруг постоянно занята машинами. Дворы на такое количество машин не рассчитаны, жителям ставить свой транспорт некуда. Одна из главных просьб собственников - организовать во время облагораживания двора удобную парковку. Вторая - достойное место для отдыха. Обязательно огороженное, с забором и калиткой на замке.

Вячеслав Новицкий, председатель правления ТСН «Самойловой, 12»: «Из-за нашей мусорной площадки, которая находится здесь, во дворе собираются маргиналы. Жителям нашего дома это не очень нравится. Наши жильцы хотели бы сами пользоваться своей парковой зоной».

Есть у жильцов и претензии к соседним коммерческим организациям. Все они выкидывают мусор на контейнерной площадке во дворе дома. В итоге здесь всегда грязно. За это товарищество собственников недвижимости регулярно штрафуют надзорные органы. По закону контейнеры стоят на территории, принадлежащей ТСН. А организация оплачивать труд круглосуточно следящего за баками дворника не может.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Жители хотят иметь здесь закрытую контейнерную площадку. Не закрытые контейнеры, а чтобы контейнерная площадка была только для них. То есть, у каждого ключ. Подходишь, открываешь дверцу и уже мусор выкидываешь в контейнер. Это уже требует согласования с регоператором, потому что ключ и брелок должен быть у регоператора, чтобы можно было открыть дверцу и выкатить контейнеры для их погрузки в мусоровоз».

Также во дворе планируется отремонтировать проезжую часть, поменять люки колодцев и установить дополнительную опору освещения. Работы здесь по плану должны начаться в следующем году.

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