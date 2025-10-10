В Мурманском филиале фонда «Защитники Отечества» провели ярмарку вакансий для участников СВО и членов их семей

Это не просто мероприятие по поиску работы, а важный шаг в направлении реабилитации ветеранов СВО. Участники ярмарки смогли лично пообщаться с представителями ключевых компаний и ведущих предприятий региона.

Наталья Антонова, заместитель руководителя Фонда «Защитники Отечества» филиал г. Мурманск: «Это предприятия, УФСИН, специалисты службы занятости».

Процесс — максимально простой. Представители организаций на месте рассказывают о предлагаемых вакансиях. После беседы, соискатель заполняет анкету. Если стороны всё устраивает, то в дальнейшем работодатель назначает собеседование.

Маргарита Полозкова, специалист отдела корпоративных коммуникаций «МОЭСК»: «У нас есть вакансии, мы готовы принимать специалистов».

Алексей Астрелин, заместитель начальника отдела кадров УФСИН России по Мурманской области: «Мы найдём место для службы бывших участников СВО, нам требуется и гражданский персонал».

Как отмечают сотрудники филиала фонда, с 2023 года, благодаря организациям-партнёрам, были трудоустроены более 100 ветеранов боевых действий.

Алексей Коршак, участник СВО: «Люди, в частности и участники СВО, редко ходят по учреждениям, не спрашивают… То ли стесняются, чаще пользуются советами своих товарищей. А здесь всё сконцентрировано, всё сразу объяснят, расскажут. Проще и лучше».

Также на ярмарке специалист-психолог Мурманского кадрового центра провёл для всех желающих мастер-класс «5 ключей успеха» по теме социальной адаптации.