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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.22 19:30

В Мурманском государственном арктическом университете открылась «Школа цифровой грамотности»

Теперь борьба с противоправным контентом станет ещё эффективнее. В МАГУ запустили совместный проект с Региональным центром развития добровольчества и поддержки молодёжных движений – «Школа цифровой грамотности». Он направлен на повышение уровня цифровой культуры среди северян.

Майя Панкратова, декан юридического факультета МАГУ: «Цель этого проекта, прежде всего, обеспечить участников, киберволонтёров базовым набором знаний, умений, которые необходимы каждому человеку для того, чтобы обезопасить и эффективно использовать цифровые технологии и возможности Интернета».

Студенческое объединение МАГУ «Арктический киберпатруль» уже давно занимается вопросами информационной безопасности несовершеннолетних и молодёжи в интернете. Теперь в рамках «Школы цифровой грамотности» к благому делу смогут подключиться все добровольцы.

Алексей Кузьмин, руководитель студенческого общественного объединения «Арктический киберпатруль», доцент кафедры юриспруденции юридического факультета МАГУ: «Волонтёры могут только выявить, а дальше закрыть, а ещё что-то сделать - для этого существуют соответствующие органы. У нас существует договоренность с прокуратурой Мурманской области, мы туда всё отправляем. Они дальше по своим каналам распределяют и смотрят. Этот массив очень большой, сами понимаете, что занимаемся не только мы – киберволонтёры, основная задача лежит на правоохранительных органах, а мы им в помощь».

Кроме борьбы с кибермошенничеством участники проекта будут заниматься просветительской работой и повышать уровень грамотности в Сети у представителей общественности. Но сначала они пройдут обаятельную подготовку. 

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Мы привлекаем к данному виду деятельности только студентов, достигших 18-летнего возраста. Перед тем, как ребят отправляются в киберпространство искать противоправные контент, мы обязательно проводим с ними обучение. Выдаем сертификаты. Программа обучения включает в себя не только нормативно-правовые вопросы, общие вопросы, но и вопросы психологии».

Помимо негативных сторон Интернета очень важно раскрывать позитивные. В «Школе цифровой грамотности» обращают внимание и на социальные сети, как источник положительного контента.  

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