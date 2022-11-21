С 19 декабря продажа бумажных ЕСПБ полностью прекратитсяПраво на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.22 19:30

В Мурманском государственном арктическом университете состоялись военно-спортивные игры, посвящённые памяти великого советского оружейника Михаила Калашникова

Кадеты вместе с юнармейцами и участниками патриотических организаций соревновались между собой в умении обращаться с оружием.

Основные дисциплины, в которых состязались ребята, - разборка и сборка автомата, а также снаряжение и опустошение магазина. Все испытания шли на скорость. Хорошее время выполнения норматива, по словам судей, 30 секунд. Несмотря на простоту самих действий, для участия в такого рода играх требуется определённая сноровка. К примеру, Егор, будучи кадетом-североморцем, тренируется работать с оружием уже 4 года.

Егор Егарев, ученик Североморского кадетского корпуса: «Тренировки с автоматом Калашникова проходят у нас с пятого класса. На данный момент я в девятом. Периодически тренируемся к различным соревнованиям подобного рода».

На поприще военно-тактических игр Егор уже брал призовые места, выступать ему не впервой. Также участники соревнований продемонстрировали судьям и другие умения, например, приёмы рукопашной борьбы с автоматом.

Парни и девчонки в форме сдавали и тест на знание тактико-технических характеристик оружия.

Военно-спортивные игры организованы в стенах МАГУ впервые, но соревнования проходят по федеральным правилам. Участвуют в них как студенты, так и школьники, которые приехали в Мурманск со всей области.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Более 28 коллективов зарегистрировались на нашем мероприятии. Это команды из Мончегорска, Никеля, Заполярного, Ковдора, Североморска и мурманских патриотических клубов, а также образовательных организаций, которые заявились для того, чтобы пройти ряд испытаний».

А представители регионального штаба «Юнармии» помогали университету с организацией соревнований. В качестве судей здесь выступили кадровые солдаты и офицеры, а также те, кто занимается с ребятами в военно-патриотических клубах.

Сергей Тян, судья соревнований: «Буквально на этой неделе у нас было заседание замполитов Северного флота, где мы выступали с докладом. Командование порекомендовало своим военнослужащим закрепить за каждым подразделением, не частью, а именно подразделением, какой-то юнармейский отряд, чтобы офицеры, как сегодня, приходили, помогали, объясняли и показывали ребятам. Чтобы они из первых уст, от офицеров, мужских рук смотрели, как разбирают-собирают автоматы, как снаряжают магазин».

Большинство военнослужащих довольно тепло относится к таким играм. Многие из них точно также избрали военную стезю ещё в детстве, по этой же причине стали заниматься единоборствами или пошли в кадеты. По мнению офицеров, самое важное здесь – приобщить ребят к порядку и дисциплине, на службе, да и по жизни - это сильно пригодиться.

Владислав Гуща, судья соревнований: «Здесь не столь важна разборка и снаряжение магазина, сбора-разборка автомата, а само присутствие молодых людей на данных мероприятиях. Здесь же и строевая подготовка, строевая выправка, общение с военнослужащими. Это самое главное, чтобы они чувствовали, что они попали в совершенно иную структуру».

«Зарница» в МАГУ – ещё далеко не всё. В декабре стартует  муниципальный этап соревнований «Победа», где юные патриоты вновь померяются силами в военном ремесле. Правда, там им предстоит не только поработать с оружием, но и показать свою ловкость и скорость при надевании костюма РХБЗ. А самые умелые смогут продемонстрировать на практике процесс правильной укладки парашюта десантника.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Северный экономический район глазами Мурманскстата
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся муниципальный этап соревнований по разборке и сборке автомата Калашникова
Андрей
18.11.22 20:21
А некрасивые дворы , они что игнорируют .
Комментарий к новости:Глава города Мурманска проверил качество выполненного в одном из дворов на Кольском проспекте ремонта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Сказочные заработки, или Сколько платят Деду Морозу и Снегурочке?-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 32 копейки, доллар укрепился на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году «Россети Северо-Запад» направили на ремонт электросетевого комплекса Мурманской области 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика