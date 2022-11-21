В Мурманском государственном арктическом университете состоялись военно-спортивные игры, посвящённые памяти великого советского оружейника Михаила Калашникова

Кадеты вместе с юнармейцами и участниками патриотических организаций соревновались между собой в умении обращаться с оружием.

Основные дисциплины, в которых состязались ребята, - разборка и сборка автомата, а также снаряжение и опустошение магазина. Все испытания шли на скорость. Хорошее время выполнения норматива, по словам судей, 30 секунд. Несмотря на простоту самих действий, для участия в такого рода играх требуется определённая сноровка. К примеру, Егор, будучи кадетом-североморцем, тренируется работать с оружием уже 4 года.

Егор Егарев, ученик Североморского кадетского корпуса: «Тренировки с автоматом Калашникова проходят у нас с пятого класса. На данный момент я в девятом. Периодически тренируемся к различным соревнованиям подобного рода».

На поприще военно-тактических игр Егор уже брал призовые места, выступать ему не впервой. Также участники соревнований продемонстрировали судьям и другие умения, например, приёмы рукопашной борьбы с автоматом.

Парни и девчонки в форме сдавали и тест на знание тактико-технических характеристик оружия.

Военно-спортивные игры организованы в стенах МАГУ впервые, но соревнования проходят по федеральным правилам. Участвуют в них как студенты, так и школьники, которые приехали в Мурманск со всей области.

Любовь Лычкина, проректор по молодёжной политике МАГУ: «Более 28 коллективов зарегистрировались на нашем мероприятии. Это команды из Мончегорска, Никеля, Заполярного, Ковдора, Североморска и мурманских патриотических клубов, а также образовательных организаций, которые заявились для того, чтобы пройти ряд испытаний».

А представители регионального штаба «Юнармии» помогали университету с организацией соревнований. В качестве судей здесь выступили кадровые солдаты и офицеры, а также те, кто занимается с ребятами в военно-патриотических клубах.

Сергей Тян, судья соревнований: «Буквально на этой неделе у нас было заседание замполитов Северного флота, где мы выступали с докладом. Командование порекомендовало своим военнослужащим закрепить за каждым подразделением, не частью, а именно подразделением, какой-то юнармейский отряд, чтобы офицеры, как сегодня, приходили, помогали, объясняли и показывали ребятам. Чтобы они из первых уст, от офицеров, мужских рук смотрели, как разбирают-собирают автоматы, как снаряжают магазин».

Большинство военнослужащих довольно тепло относится к таким играм. Многие из них точно также избрали военную стезю ещё в детстве, по этой же причине стали заниматься единоборствами или пошли в кадеты. По мнению офицеров, самое важное здесь – приобщить ребят к порядку и дисциплине, на службе, да и по жизни - это сильно пригодиться.

Владислав Гуща, судья соревнований: «Здесь не столь важна разборка и снаряжение магазина, сбора-разборка автомата, а само присутствие молодых людей на данных мероприятиях. Здесь же и строевая подготовка, строевая выправка, общение с военнослужащими. Это самое главное, чтобы они чувствовали, что они попали в совершенно иную структуру».

«Зарница» в МАГУ – ещё далеко не всё. В декабре стартует муниципальный этап соревнований «Победа», где юные патриоты вновь померяются силами в военном ремесле. Правда, там им предстоит не только поработать с оружием, но и показать свою ловкость и скорость при надевании костюма РХБЗ. А самые умелые смогут продемонстрировать на практике процесс правильной укладки парашюта десантника.