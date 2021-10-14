В Мурманском государственном техническом университете открылась II персональная выставка картин Михаила Фокина – художника с северным характером

Писать свои первые картины Михаил Фокин начал ещё в детстве. Постепенно увлечение стало неотъемлемой частью его жизни. Времени на хобби категорически не хватало – в свободные часы художник занимался учёбой, а после окончания университета работой и семьей. Но выпустить из рук кисть он всё равно не смог, поэтому часто творил ночами, забывая про сон. Результаты своих трудов Михаил решил показать в родном университете – МГТУ.

Михаил Фокин, художник, организатор выставки: «В последнее время почувствовал, что чего-то не хватает в жизни, захотелось отразить это на холсте. Раз за разом начало всё лучше получаться. А когда что-то начало получаться, решил показать это людям, тем более в своих родных пенатах - мореходке, где я учился, прожил пять лет своей юности, самых хороших лет».

МГТУ оставил Михаилу не только хорошие знания и воспоминания, но и верных товарищей, дружбу с которыми он пронёс спустя много лет. С инициативой создать выставку выступили именно они.

Андрей Виноградчий, друг художника: «Идея выставки родилась в коллективе. У выпускников 1993-1994 года выпуска «Судомеханического» факультета есть группа, где мы общаемся между собой, обсуждаем проблемы, помогаем друг другу. В этой группе возникла идея сделать выставку Михаила».

Художник признаётся, что конкретного направления в его творчестве нет – любит рисовать всё, но в большей степени Михаила привлекает тематика осени и моря. Его картины не только восхищают своим реализмом, но и вдохновляют других авторов, среди них «Неспокойна вахта», красота которой помогла родиться стихотворению.

Автор картин представил две экспозиции из 36 полотен. Размещены они в холлах корпусов «В» и «Л» университета.

Константин Аллояров, проректор по научной работе МГТУ: «Мы хотим развивать и творческие способности наших обучающихся и выпускников. Михаил Фокин художник, автор – отличный пример того, что наши выпускники талантливы не только в профессиональной деятельности, но и в творчестве».

Выставка картин Михаила Фокина в МГТУ будет экспонироваться до декабря текущего года.