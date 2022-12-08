В Мурманском государственном техническом университете состоялся полуфинал конкурса «Столица Тотального диктанта - 2023»

В режиме онлайн каждый участник презентовал свой город.

Анжелика Болозович, городской координатор штаба тотального диктанта, г. Мурманск, начальник отдела довузовской подготовки МГТУ: «В этом году в конкурсную гонку вступило девять городов, но один уже выпал. Не справились с нагрузкой, осталось восемь. Сегодня членами жюри будет принято решение, какие из этих восьми городов войдут в финальную программу конкурсной гонки».

Представители городов–участников рассказали жюри, почему именно их муниципалитет достоин звания «Столица Тотального диктанта - 2023». Автором просветительской акции в будущем году стал писатель и журналист Василий Авченко. Он напишет текст о русском путешественнике, писателе, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Спустя три часа трансляции комиссия выбрала 4-х финалистов: Омск, Калининград, Мурманск и Нижний Тагил. 18 января стартует онлайн голосование, по результатам которого станет известен победитель. Результаты объявят 2 февраля 2023 года.