В Мурманском государственном техническом университете стартовал форум «Маркетинг 4.0: инструменты продвижения»

Такое полезное для молодёжи мероприятие организовало Российское общество «Знание». Приглашенные школьники и студенты в течение двух дней будут знакомиться с азами маркетинга, развивать навыки, необходимые для грамотного продвижения товаров и брендов, а также участвовать в мастер-классах.

Известные эксперты, успешные предприниматели и деятели искусства приехали в столицу Заполярья, чтобы обсудить с молодым поколением современные тенденции развития маркетинга. Площадкой для встречи спикеров и юных мурманчан стал МГТУ. Удивляться этому, однако, вовсе не стоит.

Оксана Аржанова, начальник пресс-службы МГТУ: «Маркетинг и искусство продвижения, нововведения, инновации в индустрии касаются не только гуманитариев и специалистов этой сферы, а абсолютно каждого. Даже в нашем университете техническим специалистам преподается маркетинг, потому что без него в XXI веке никуда».

В течение двух дней в стенах вуза будет работать несколько площадок, а на какие из них пойти, ребята выбирают самостоятельно.

В этот раз на лекциях известные эксперты в сфере маркетинга из разных городов нашей страны учили молодое поколение анализировать существующий рынок, разрабатывать и выпускать собственные продукты.

Алексей Слепенков, генеральный директор «FOMO digital, O2IN»: «Спикеры действительно крутые, говорят крутые вещи. Это огромная возможность для молодых людей и людей более старшего возраста узнать, что-то важное для себя, применить знания и сделать карьеру в новых сферах. Это очень круто».

Помимо теории участники форума занимаются и практикой на мастер-классах и воркшопах, где скучать не приходится никому.

Евгения Сенникова, основатель компании «Simple Digital», бизнес-аналитик: «Им понравилось поучаствовать в исследовании, найти различные портреты клиентов и предположить гипотезу, что им может быть интересно».

Такие форумы направлены, прежде всего, на профориентацию молодого поколения, ведь профессии в сфере маркетинга с каждым годом становятся все востребованнее.