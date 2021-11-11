Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30

В Мурманском государственном техническом университете стартовал форум «Маркетинг 4.0: инструменты продвижения»

Такое полезное для молодёжи мероприятие организовало Российское общество «Знание». Приглашенные школьники и студенты в течение двух дней будут знакомиться с азами маркетинга, развивать навыки, необходимые для грамотного продвижения товаров и брендов, а также участвовать в мастер-классах.

Известные эксперты, успешные предприниматели и деятели искусства приехали в столицу Заполярья, чтобы обсудить с молодым поколением современные тенденции развития маркетинга. Площадкой для встречи спикеров и юных мурманчан стал МГТУ. Удивляться этому, однако, вовсе не стоит.

Оксана Аржанова, начальник пресс-службы МГТУ: «Маркетинг и искусство продвижения, нововведения, инновации в индустрии касаются не только гуманитариев и специалистов этой сферы, а абсолютно каждого. Даже в нашем университете техническим специалистам преподается маркетинг, потому что без него в XXI веке никуда».

В течение двух дней в стенах вуза будет работать несколько площадок, а на какие из них пойти, ребята выбирают самостоятельно.

В этот раз на лекциях известные эксперты в сфере маркетинга из разных городов нашей страны учили молодое поколение анализировать существующий рынок, разрабатывать и выпускать собственные продукты.

Алексей Слепенков, генеральный директор «FOMO digital, O2IN»: «Спикеры действительно крутые, говорят крутые вещи. Это огромная возможность для молодых людей и людей более старшего возраста узнать, что-то важное для себя, применить знания и сделать карьеру в новых сферах. Это очень круто».

Помимо теории участники форума занимаются и практикой на мастер-классах и воркшопах, где скучать не приходится никому.

Евгения Сенникова, основатель компании «Simple Digital», бизнес-аналитик: «Им понравилось поучаствовать в исследовании, найти различные портреты клиентов и предположить гипотезу, что им может быть интересно».

Такие форумы направлены, прежде всего, на профориентацию молодого поколения, ведь профессии в сфере маркетинга с каждым годом становятся все востребованнее.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире04:30Новости. Информационная программа (12+)05:00«Международные новости». Информационная программа (12+)05:30«Заповедная Арктика. Путевые заметки из Кандалакшского заповедника». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Картофель продолжает «опустошать» кошельки северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро теряет 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В Печенге модернизируют муниципальные котельные-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика