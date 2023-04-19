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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.23 19:30

В Мурманском государственном техническом университете в 47-й раз стартовала студенческая научно-техническая конференция

В этом году в ней примут участие более 550 человек из разных учебных заведений Мурманской области. Одним из знаковых событий конференции стало подписание меморандума МГТУ с Индией и Кыргызстаном.

В этом году впервые к участию в научно-технической конференция МГТУ допустили учеников 5-7 классов школ, лицеев и гимназий. Для них организовано отдельное направление, в которое вошли химико-биологическая, социально-гуманитарная и морская секции. Что касается старших школьников и студентов, то для них запустили 36 секций, на которых делегаты представят несколько сотен докладов по биологии, истории, информатике и физике. Конференция охватывает гуманитарные и технические науки.

Павел Соболев, участник конференции: «Доклад по информатики и программированию – это смежная тема. У меня проект, который помогает учителям в анализе и хранении письменных работ».

Лилия Шамхалова, участница конференции: «Я выступаю с докладом по истории. Мой проект называется «Есть такая профессия - Родину защищать». Я раскрываю в нём тему героизма, я рассказываю про подвиги, совершенные героями в разные исторические периоды, например, в период Великой Отечественной войны и в период специальной военной операции на Украине».

Невозможно было не заменить в аудитории Кирилла Лупанского с макетом головы акулы. Парень выступал с докладом на тему морских обитателей. В его коллекции осьминог, акула-молот и та, макет которой он принёс на конференцию.

Кирилл Лупанский, участник конференции: «Они сделаны полностью из бумаги с помощью техники папье-маше».

В день открытия конференции состоялось подписание меморандумов МГТУ с представителями Индии в онлайн-формате и очно - с Центром культуры Кыргызстана. 

Мария Князева, и.о. ректора МГТУ: «Один меморандум подписан с Карпагаской академией высшего образования Индии, в которой учатся более 6000 тысяч студентов. У нас очень много точек соприкосновения, но первым стартовым пакетом задач, которые мы будем совместно отрабатывать по науке, это биотехнологии аквакультуры. Второе – наш подписант Центр культуры Кыргызстана, с которым мы намерены популяризировать высшее образование среди детей, семей мигрантов, в том числе и научно-исследовательскую деятельность».

Для молодых исследователей организаторы подготовили конкурсы по скоростному проектированию и моделированию. Не исключено, что разработки начинающих специалистов могут пригодиться в промышленности.

Александр Кайченов, заведующий кафедрой автоматики и вычислительной техники, доктор технических наук, доцент МГТУ: «В рамках конкурса мы будем давать задания, связанные и с промышленным производством. Задача - за минимальное время наиболее качественно сделать то, что по сути может пригодиться и производству».

По итогам работы конференции лучшие научные доклады будут напечатаны в сборнике тезисов избранных трудов. Продлится событие по 21 апреля в стенах МГТУ.

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