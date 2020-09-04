В Мурманском государственном техническом университете «замахнулись» на создание баскетбольной команды

Свою помощь в реализации задуманного предложило правительство региона.

Несколько вариантов логотипов будущей баскетбольной команды МГТУ объединяет одна тематика. На картинке обязательно должен быть изображен медведь - символ силы, ума и хитрости. Такой вид спорта для нашего региона выбран не случайно, играть в зале куда приятнее, чем на улице во время мороза и полярной ночи.

Павел Данилов, председатель студенческого спортивного клуба «Белые медведи»: «Мы живём на Крайнем Севере, очень сложно нам находиться на каких-то открытых площадках, потому что у нас в основном зима, снег, непогода, а так как мы имеем хорошее оснащение в плане залов, то мы можем заниматься баскетболом круглогодично».

Концепцию новой команды представили гостям из правительства Мурманской области. А заодно участники встречи обсудили перспективы развития спорта, ведь вуз, следуя последним веяниям, стремительно меняется. Недавно в этих стенах глава региона презентовал план, по которому университет будут развиваться ближайшие годы.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Цель сегодняшней нашей встречи – это встреча с активными представителями студенческого сообщества для обсуждения их видения развития университета, для обсуждения их потребностей и то, чем может правительство региона помочь данному университету».

Что касается баскетбольной команды МГТУ, то идея уже нашла отклик у профильного министра. Денис Клебанов обещал помочь в развитии направления, ведь студентам нужно не только играть и тренироваться с местными сборными, но и соревноваться с командами из других вузов страны.

Денис Клебанов, министр спорта и молодёжной политики Мурманской области: «Мы от министерства проработали вопрос возможности создания студенческой баскетбольной команды и вхождения её в суперлигу АСБ. Получили от Ассоциации студенческого баскетбола положительный ответ, что это возможно».

На этом инициативные студенты останавливаться не собираются. После баскетбольной планируют заняться разработкой команды по мини-футболу.