В Мурманском художественном музее открылась выставка графических картин художника Константина Назарова

Алена Нефёдова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «На выставке представлены работы из фондового собрания музея. В основном эти работы посвящены теме Севера. Они выполнены в техниках линогравюры, литографии. Некоторые работы совсем недавно поступили в фонд и показаны на выставке впервые».

У ценителей графики и просто поклонников живописи появился хороший повод посетить областной художественный музей. Выставка, открытие которой состоялось сегодня, посвящена 90-летию со дня рождения художника Константина Назарова. Он жил в XX веке и был членом Союза художников России.

Алена Нефёдова, хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея: «На выставке представлены работы из фондового собрания музея. В основном эти работы посвящены теме Севера. Они выполнены в техниках линогравюры, литографии. Некоторые работы совсем недавно поступили в фонд и показаны на выставке впервые».

На открытие экспозиции пригласили детей войны и представителей социального центра. И те, и другие рады возможности принять участие в культурном событии города.

Раиса Готовко, посетитель выставки: «Нас пришло много, очень много желающих было. А картины понравились безумно. Мы, конечно, не такие уж грамотные, но безумно всем понравилось. Спасибо вам огромное».

Евгений Кондращенко, специалист по социальной реабилитации: «Тут очень важный для социально реабилитации любого человека момент. Будь то пожилой человек или инвалид, очень важно организовывать их досуг, поэтому подобные культурные мероприятия развивают человека, дают ему личностный рост. Это очень важно для нас».

Выставка графики Константина Назарова в стенах областного художественного музея будет работать до 27 августа.