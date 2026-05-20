В Мурманском индустриальном колледже подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Организаторы конкурса сообщили, что региональный этап в этом году усложнили до уровня всероссийского. Работы оценивали преподаватели индустриального колледжа и Мурманского арктического университета, представители промышленных предприятий и профсоюзов.
По итогам конкурса: третий год подряд в финал выходит токарь 5-го разряда Василий Викторов. В 2024-м он взял «серебро», а теперь - первое место. Вторым стал Максим Мавренков, третьим - Антон Болбатов.
Мы узнали у победителя, что помогло ему выиграть.
Василий Викторов, победитель регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Токарь»: «Наверное, опыт, может быть, знания и, может, удача. Мне это нравится тем, что всегда есть куда развиваться и стремиться».
Главный приз регионального этапа конкурса - не только денежная премия, но и путёвка в федеральный финал. Василий Викторов представит Мурманскую область на всероссийском этапе и поборется за один миллион рублей.