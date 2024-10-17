В Мурманском индустриальном колледже стартовала ежегодная конференция сварщиков

В ней принимали участие педагоги, сотрудники региональных компаний и учащиеся.

Сейчас на рынке труда только в Мурманской области 60% вакансий - это специалисты сварочного дела. Для того, чтобы закрыть такую нехватку, кадры нужно обучать ещё со школы, уверены участники профильной конференции, которая стартовала в стенах Мурманского индустриального колледжа.

Майя Булаева, директор Школы в Некрасовке, г. Москва: «Дело в том, что у нас достаточно большая образовательная организация, которая находится на окраине Москвы и до ближайшего колледжа, в котором есть площадка, способная дать детям возможность реализовываться в этой профессии, находится достаточно далеко. Это где-то 1:20 на общественном транспорте. И мы решили, почему бы не дать нашим детям возможность реализовываться запрос детей и их родителей – организовать обучение в здании школы».

Майя Булаева приехала в Мурманск поделиться опытом создания сварочного пространства в школе с коллегами из Кольского Заполярья, а также выработать общие концепции, которые разрешат ряд важных вопросов.

Ещё одна тема - это оборудование. Участие в семинаре приняли и представители компаний - производителей аппаратуры.

Григорий Шатило, директор Мурманского индустриального колледжа: «В Мурманской области восемь учебных заведений, которые готовят сварщиков. За последнее время мы значительно продвинулись в материально-технической базе. Мы создали новые мастерские, а в перспективе ещё будет модернизация двух мастерских на 25 учебных мест, где будет представлена не только автоматическая, полуавтоматическая аргонная сварка, но и лазерная сварка, которой ещё у нас пока нет, орбитальная сварка, лазерная резка и так далее».

Уже в будущем году в Мурманском индустриальном колледже откроют кластер судостроения в Арктике, техническая база для этого будет соответствующей.