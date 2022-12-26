В Мурманском кадровом центре «Работа России» состоялась новогодняя ярмарка мастеров и вакансий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса

Умельцы провели мастер-класс по шитью из фетра для северян, а представители белых воротничков рассказали о преимуществах работы в крупных предприятиях региона.

После большого перерыва Мурманский Центр занятости вновь открыл свои двери для лучших мастеров региона. Применить творческое начало и превратить хобби в дело, приносящее доход. У каждого умельца своя история становления.

Анжела Меньшенина, предприниматель из Мурманска: «В две тысячи десятом году увольнялась по сокращению и участвовала в проекте российско-норвежском. У нас было обучение по креативным ремёслам, потом предпринимательские курсы. По окончанию я получала этот грант на развитие своего дела. Я в то время изучила процесс валяния, делала сувенирные валенки-шептуны».

В рамках новогоднего арт-базара «Что растёт на ёлке» на площадке Мурманского кадрового центра помимо презентации товаров Анжела Меньшенина учила северян шить из фетра. Другие умельцы также представили свои авторские изделия, которые можно приобрести в качестве новогодних подарков.

Любовь Романюк, мастер-пряничник: «В пряниках можно реализоваться в творческом плане. Люблю север, люблю рисовать».

Вариантов для рукоделия становится всё больше, но традиционные виды творчества никуда не исчезли.

Татьяна Трыханкина, мастер по художественной росписи: «Я сегодня представила здесь живописные работы пейзажи, написанные маслом. Грибочки весёленькие, морошку. Но больше занимаюсь художественной росписью, традиционными художественными росписями. Здесь представлена волховская роспись, городецкая, а это вот вологодская хохлома и мезень».

Мастер по художественной росписи Татьяна Трыханкина рисует практически всю жизнь. А вот хобби Надежды Гвоздюк - это дело случая.

Надежда Гвоздюк, мастер по бисероплетению: «Подружка мне браслетик и жгутик подарила. Думаю, в руке приятно, так хорошо. Думаю, она смогла, а я не смогу? И вот она сподвигла меня на это. Я стала плести, на курсы пошла, вот так и увлеклась».

На ярмарке мастера презентовали сувенирную авторскую продукцию из кожи, бисера, шерсти, полимерной глины. Также текстильные игрушки, бантики и заколочки, новогодних гномов.

Галина Кирьянова, начальник Мурманского кадрового центра: «На это мероприятие мы пригласили безработных граждан с инвалидностью, зарегистрированных в Мурманском кадровом центре, чтобы они наглядно посмотрели эти работы, познакомились с мастерами, узнали, как и из чего складывается, как проявляется талант человека, владеющего ремеслом, чтобы они узнали, как открыть собственное дело».

По соседству с ремесленниками, на втором этаже центра занятости, безработные северяне имели возможность пройти собеседование и в дальнейшем получить работу на крупных предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Алексей Панкрушев, начальник бюро комплектации кадров «Северное производственное объединение «Арктика»: «У нас замечательная компания, которая ведёт электромонтажные работы на судах и подводных лодках. Компания существует более семидесяти лет и она, на мой взгляд, отвечает по всем показателям стабильности, потому что у нас на предприятии действует коллективный договор».

Максим Сулимов, специалист по подготовке персонала отдела кадров первой категории «82 судоремонтный завод»: «У нас много рабочих вакансий, связанных с судоремонтом, у нас судоремонтное предприятие. Мы выполняем гособоронзаказы, контракт заключён на ближайшие три года, зарплата выплачивается стабильно. Что немаловажно на данный момент, есть отсрочка от мобилизации с нашего завода».

Работодатели предлагали северянам более 40 рабочих вакансий: грузчики, судоремонтники, слесари, маляры, инженеры и судостроители.