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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.11.22 19:30

В Мурманском клиническом многопрофильном центре с оптимизмом и уверенностью отметили День молодого специалиста

За молодыми специалистами будущее! Этот л Лозунг относится ко всем сферам деятельности, но к медицине особенно. Ведь важно, чтобы начинающие врачи имели уверенную базу знаний, совершенствовали свои умения и перенимали опыт у лучших представителей отрасли, чтобы в будущем самим стать лучшими. В Мурманском клиническом многопрофильном центре отметили День молодого специалиста.

Городская больница Мурманска гордится тем, что ежегодно молодые специалисты из разных уголков страны после обучения выбирают их заведение для получения профессионального опыта. Именно поэтому учреждение уже в девятый раз проводит День молодого специалиста. 

Евгений Тарбаев, главный врач МОКМЦ: «В этом году у нас хорошее подспорье. К нам приехали 44 молодых специалиста - это врачи, медицинские сестры. А вообще, в наш центр сначала года устроились 100 врачей и медицинских сестер. Из 44 молодых специалистов 13 – врачи, 8 из них подготавливались в ординатуре по целевым направлениям, а 5 из них выбрали наш центр самостоятельно».

Новички пополнили ряды неврологов, кардиологов, ортопедов, хирургов, офтальмологов. Такое большое число сотрудников за год, больница приняла впервые. Но, в некоторых отделениях дефицит кадров всё же остаётся.

Евгений Тарбаев, главный врач МОКМЦ: «У нас есть специальности остродефицитные, например, анестезиология-реаниматология. В этом году у нас не пришло ни одного молодого специалиста. Специальность очень сложная, трудная. Поэтому, наверное, сегодня можно сказать, что мы остро в таких врачах мы нуждаемся. Вместе с тем есть специальности, которые у нас у комплектованы практически на 100% - это акушеры-гинекологи в стационаре. Но вместе с тем акушерство и гинекология амбулаторная в женских консультациях ещё требует решения кадрового вопроса».

Молодые работники охотно выбирают север как по любви, так и по привлекательным социальным мерам поддержки и планируют здесь задержаться надолго.

Сергей Евсеев, врач-кардиолог МОКМЦ: «Данная больница превзошла все мои ожидания, потому что, когда я переезжал из Петербурга, заканчивал ординатуру, всё-таки было некоторое предубеждение насчёт более отдаленных регионов. Но приехав сюда, увидев современное оборудование и скажем так, отсутствие каких-либо преград для развития, наличие всех необходимых препаратов. Я более чем доволен сложившийся практикой».

За каждым новым специалистом закрепляется наставник.

Сергей Евсеев, врач-кардиолог  МОКМЦ: «Принимают здесь молодых специалистов отлично. Здесь развито наставничество, всегда можно подойти к врачу как на своем отделении, так и на других отделениях. Всегда помогут, объяснят, скажем так, обучат всему необходимому».

А молодёжь в свою очередь не боится лишний раз задать волнующие вопросы и не стесняется перенимать опыт у лучших.

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