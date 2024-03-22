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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.03.24 19:30

В Мурманском колледже экономики и информационных технологий состоялись соревнования робототехники «РобоФинист»

Более 200 школьников представили свои прототипы на суд жюри.

Детали конструктора теперь не просто детская игрушка, а пластиковые трубы - не только атрибут слесаря. Теперь это неотъемлемая часть передовых технологий. Из таких материалов создают прототипы роботов, которые выполняют самые разнообразные задачи.

200 школьников со всего Заполярья представили свои разработки на выставке «РобоФинист» в Мурманском колледже экономики и информационных технологий.

Алексей Хованский, руководитель проекта «РобоФинист»: «Робототехника - это такая наука, такой раздел математики, физики, инженерии, программирования, в котором всё объединяется. Здесь ребята соревнуются в реальном мире и при этом могут изучить что-то новое».

На протяжении двух дней ребята показывают свои знания и практические навыки в робототехнике по 10 конкурсным номинациям. Например, команда кладоискателей создаёт робота, для увеличения добычи торфа и его сушки. В процессе важно придерживаться определенной температуры, чтобы легковоспламеняемое вещество не загорелось.

Марк Чащин, участник проекта «РобоФинист»: «Большая часть торфа - это мокрая земля, её нужно обсушить. Мы представляем проект, где торф будет подсушиваться, потом доставляться в котельную для отопления домов и в цветочные магазины - как удобрение».

Ребята уверены, что если увеличить добычу торфа, то им можно безопасно пользоваться во многих сферах жизни.

Глеб Трофимов, участник проекта «РобоФинист»: «Торф - экологичное горючее, полезное ископаемое. Он не вредит природе. Если его сжигать, то он не вредит природе, а нефть и уголь – это всё вредит природе. Торф экологичен».

Международный фестиваль «РобоФинист» проходит в 30 отборочных этапов в городах России, Беларуси и ближнего зарубежья. По его итогам самых лучших юных инженеров пригласят на международные соревнования робототехники в Санкт-Петербург.

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