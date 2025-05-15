В Мурманском кооперативном техникуме прошла передача гуманитарной помощи для участников СВО

В мероприятии приняли участие курсанты военно-промышленного комплекса «Кобальт».

За время работы студенческое военно-патриотический клуб «Кобальт» из кооперативного техникума хорошо зарекомендовало себя. Его участники собирают гуманитарную помощь, помогают ветеранам, они участвовали в Параде Победы, а также многих профильных конкурсах. Одним словом, наставник ребят Ирина Шихова, своими подопечными гордится.

Назван клуб в честь спецгруппы МВД, которая когда-то работала в Афганистане. Среди основателей её и сотрудники полиции.

В этот раз ребята передали гуманитарную помощь казачьей диверсионно-разведывательной бригаде «Днепр», выполняющей боевые задачи на Херсонском направлении.