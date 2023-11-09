В Мурманском кооперативном техникуме студентам второго курса по специальности «Правоохранительная деятельность» вручили шевроны

Символическое событие стало первым в истории недавно открытого в стенах колледжа учебного направления.

Красивые девушки и юноши в белых парадных рубашках – студенты специальности «Правоохранительная деятельность» Мурманского кооперативного техникума. Для колледжа это новое направление обучения, а эти ребята – первопроходцы - их выпуск будет первым и они же первыми получают символическую награду – шевроны с названием образовательного учреждения.

Ирина Прокопьева, директор Мурманского кооперативного техникума: «Такие мероприятия будут проходить теперь раз в год».

В этот день ребят поздравляют не только педагоги, но и действующие сотрудники органов правопорядка. Так, например, представители региональной Ровгвардии читают студентам курса лекции, занимаются патриотическим воспитаем.

Курс «правоохранительный», но в строю перед гостями немало девушек. Как и молодые люди, многие из них собираются связать свою жизнь с силовыми ведомствами или юридической практикой. Но сперва нужно справиться с приятным волнением от торжественного события.

Александра Лазарева, студентка Мурманского кооперативного техникума: «Это для нас очень знаменательный день».

Александр Галкин, студент Мурманского кооперативного техникума: «Чувствуется и волнение, но это круто».

Обучение по специальности «Правоохранительная деятельность» занимает три с половиной года. Так что скоро в управлении Росгвардии, возможно, увидят этих ребят, но уже как потенциальных сотрудников.