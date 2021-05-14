В Мурманском краеведческом музее открылась выставка советской военной формы и атрибутики

Краеведческий музей при поддержке мурманских коллекционеров-энтузиастов организовали выставку «На страже мира». Экспозиция посвящена обмундированию СССР и стран Варшавского договора, посетители могут воочию увидеть и китель прапорщика ГДР, и известную многим «афганку». Помимо самой формы, на выставке представлены документы и фотографии.

Многие выставленные вещи связаны не только с прошлым нашей страны, почти всё представленное – часть жизненного пути отдельных людей. Например, Александр Шамахин, чья коллекция также стала частью экспозиции, родом из военной семьи. Сейчас Александр Петрович работает преподавателем истории, он поделился с нами воспоминаниями о том, как загорелся своим хобби.

Александр Шамахин, коллекционер военной формы одежды и наград: «Моё первое впечатление – сижу я на полу, в красном уголке, показывают фильм, а там - начищенные до блеска, сияющие и прекрасно пахнущие армейские сапоги. Вот с этого времени фуражки, петлички, погончики и всё остальное это то, без чего я до сих пор не могу».

Кое-кто из организаторов выставки и сам служил в Германии. Вадим Ковалёв показал нам памятные фотографии себя и своего отца, который тоже был военным.

Вадим Ковалёв, коллекционер военной формы одежды и наград: «В этой витрине представлены документы из семейного архива, мой военный билет, это фотографии периода службы в Германской Демократической Республике в Группе Советских войск в Германии, также представлены наградные документы, военный билет, удостоверение моего отца – военного врача».

Коллекционеры посетовали на то, что память о военной форме быстро забывается, а наши киноделы безбожно коверкают образы военных, облачая их непонятно во что. Энтузиасты фалеристики ищут военную одежду всеми правдами и не правдами, зачастую находя драгоценные экспонаты прямо на улице. Напомним, выставка «На страже мира » открыта для посещения в Мурманском областном краеведческом музее.