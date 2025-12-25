В мурманском Ледовом дворце провели предновогодний хоккейный матч
На хоккей пригласили 25 семей участников специальной военной операции. Такой досуг предоставляет каждому защитнику Родины возможность провести время с семьей и подарить себе и близким праздничное настроение.
Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Я уверен, что игроки на ледовой площадке подарят им настоящее зрелище, бескомпромиссную борьбу. Очень рассчитываю, что и победу».
В перерывах матча ветераны боевых действий и их родные могли принять участие в развлекательных активностях и розыгрыше подарков.
Иван Ольшанский, ветеран СВО: «Очень приятно, что не забывают ребят, что спортивно-культурный досуг повышается. Нас не забывают, помогают, это приятно всегда».
Игра с первых минут завоевала внимание зрителей. С трибун доносились оживленные возгласы ободрения и поддержки, которые до конца матча заряжали спортсменов на победу.
- Отличная игра. Забили первый гол, чему мы очень рады. Наших поддерживает вся публика, Арктика - вперед!
- Игра отличная, вчера отлично сыграли, выиграли. Надеемся, что сегодня также всё будет хорошо.
Сразу после матча в холле Ледового дворца была организована автограф-сессия с любимыми игроками.