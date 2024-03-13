В Мурманском легкоатлетическом манеже впервые проходит первенство России по универсальному бою

В соревнованиях участвуют юноши и девушки 12-13 и 14-15 лет. За призовые места на протяжении 4-х дней будут сражаться более 300 спортсменов из 38 регионов страны

Александр Зубко, директор Центра спортивной подготовки Мурманской области: «У нас представительство субъектов Российской Федерации достаточно большое. Это более 30 регионов сегодня у нас находятся в Мурманске и принимают участие в первенстве России. Но надо сказать, что и наша команда представлена спортсменами, а это более 60 участников. И среди них есть и победители и призёры всероссийских соревнований. Конкуренция очень высокая и тем интереснее для наших спортсменов».

Универсальный бой – это комплекс заданий, которые нужно пройти каждому спортсмену на время. Он состоит из нескольких этапов: преодоления полосы препятствий, куда входят лабиринты, скалы, сетки, лестницы, канаты и барьеры, тира и участка с метанием ножей в мишень, а уже после – поединки.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Очень приятно отметить, что есть представитель Луганска. Мы сегодня пообщались и пожелали им побед, как и любому, спортсмену. Хочу сказать, что Мурманскую область на этих соревнованиях представляет большая команда из 60 человек. Мы понимаем, что призовых мест всего три в каждой дисциплине, поэтому хочу пожелать от всей души побед».

Всероссийские соревнования по универсальному бою – это не только галочка в карьере спортсмена, но и отборочный тур, по результатам которого будет собрана команда представляющих Россию на мировой арене.