В мурманском магазине нашли контрафактные консервы печени трески

Мурманским полицейским поступила информация от одного из производителей консервов из печени трески. Работники предприятия уверили стражей порядка, что их торговый знак используется незаконно, а в магазины уже попала подделка.

Сотрудники полиции информацию проверили, она подтвердилась. На прилавке одного из мурманских магазинов действительно оказались консервы с явными признаками контрафакта. Всю партию сомнительной продукции изъяли.

В ходе административного расследования факт незаконного использования товарного знака подтвердился. В отношении владельцев торговой точки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения в арбитражный суд Мурманской области для привлечения нарушителей к ответственности.

- Санкция статьи 14.10 «За незаконное использование чужого товарного знака» предусматривает ответственность в виде штрафа, - комментирует Иван Кошеваров, инспектор по особым поручениям ООПАЗ УМВД РФ по Мурманской области. – На ИП - от 10 до 50 тысяч рублей с конфискацией изъятой продукции.