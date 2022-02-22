В Мурманском медицинском колледже проходит 7-й региональный чемпионат «Worldskills Russia»

Главная цель — пропаганда рабочих профессий и повышение качества обучения. В состязании принимают участие студенты медицинских сузов.

«WorldSkills» — международное общественное движение, которое во всем мире объединяет людей, готовых к переменам. Основная миссия – создавать условия для тех, кто хочет реализоваться профессионально. В столице Заполярья, одной из площадок соревнования, стал Мурманский медицинский колледж. Пандемия внесла коррективы, собрать участников-медиков было не так просто.

Валентина Устьянцева, главный эксперт чемпионата «WorldSkills»: «Сейчас в Мурманской области проходит региональный чемпионат «Worldskills Russia». Это чемпионат рабочих профессий. В России данный чемпионат стартовал в 2012 году. В этом году уже юбилейный чемпионат».

Старшая медсестра Мурманской областной больницы Елена Гребёлкина тоже участвует в состязании, но в номинации для опытных специалистов. Её работа связана с диагностикой и исследованиями, уход за пациентами - по сути новое и неизвестное, но тем не менее интересное направление.

Елена Гребёлкина, участница регионального чемпионата «Worldskills Russia»: «Это своеобразный рост, это шаг куда-то наверх. Поэтому я считаю, что это здорово. Надо этим заниматься, надо, чтобы как бы мозги не закисали. Надо постоянно о чём-то новом узнавать, думать и мечтать».

Руководство Мурманского медицинского колледжа отметило, что учреждение давно участвует в чемпионатах и остаётся сертифицированной площадкой, отвечая всем международным требованиям «WorldSkills». Но есть к чему стремиться. В следующем году здесь планируют обновить лабораторию социально-медицинского ухода и создать две новые лаборатории по компетенциям «Фармация» и «Лечебное дело».