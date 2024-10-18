В Мурманском международном лицее прошёл семинар «Школьный театр – от создания к системному развитию»

Коллектив «Дебют» Мурманского международного лицея со спектаклем «Золотой петушок» на английском языке открыл семинар для обмена опытом и обсуждения новых направлений развития театральных проектов среди педагогов школьных театров Мурманской области.

Юлия Литвинова, заведующая региональным центром художественно-эстетического творчества центра «Лапландия»: «Два года назад по поручению президента во всех общеобразовательных организациях начали создавать школьные театры. К 2024 году должен был быть показатель 100 процентов. Мурманская область этот показатель выполнила. За это время, за последние два года, уже была проведена часть мероприятий. Состоялось уже два семинара со специалистами, которые работают со школьными театрами. Прошёл ряд курсов повышения квалификаций. Сегодняшний семинар, он у нас уже третий, называется «От создания к системному развитию», потому что все мы создали, выполнили план».

А дальше школьные театры продолжают развиваться. В первую очередь благодаря поддержке и обучению педагогов организованного центром дополнительного образования «Лапландия».

Дарья Блиох, педагог организатор школы №276 города Гаджиево: «Я в 2023 году весной закончила прекрасный, великолепный курс повышения квалификации, который организовывала «Лапландия». Были превосходные педагоги дополнительного образования, педагоги из театральной школы, артисты театра Северного флота. Это люди, которые на практике каждый день работают с детьми и со взрослыми, они на сцене выступают. Это было очень многогранное обучение. Нам рассказали и показали буквально практически всё».

По заслугам воспитанников школьных театров уже можно сказать, что проект состоялся. Оксана Жаринова преподаёт актёрское мастерство в школе посёлка Пушной. И, не смотря на отдаленность от регионального центра, местные ребята участвуют в областных конкурсах, а главное, сами тянутся к искусству.

Оксана Жаринова, педагог дополнительного образования Пушновской средней общеобразовательной школы: «Мы участвуем во всех мероприятиях, на которые можем выехать. Это конкурс миниатюр в Кольском районе, на котором мы заняли второе место с «Новогодней сказкой». Конкурсы чтецов у нас проходят достаточно успешно. Мои дети, которые стали лауреатами первой и второй степеней, выступали 9 мая в ДК посёлка Мурмаши. И стояли на сцене именно 9 Мая - это было очень почётно. Они гордились, потом в школе рассказывали».

Семинар был организован в стенах Мурманского международного лицея неслучайно. Ведь здесь школьный театр появился ещё в 1991 году. Причём спектакли ставили на разных языках: немецком и английском. А коллективы регулярно занимают призовые места на различных театральных конкурсах.

Светлана Камкина, директор Мурманского международного лицея: «Наши ребята сейчас выиграли снова заочный тур и приглашены в Москву. Буквально через неделю наш школьный коллектив поедет в Москву представлять Мурманскую область в МГУ, в театре перевода. Поэтому история театра давняя у нас в лицее, и она поддерживается».

Участники школьных театров находят там не только место для самовыражения, но и новых друзей.

Дарья, участница коллектива «Дебют» школьного театра Мурманского международного лицея: «Я считаю, что это очень важно, чтобы театры были в школе и работали активно. Потому что это сближает учеников. Это помогает выступать, развивать ораторское искусство, что очень нам поможет в дальнейшем».

Школьные театры Заполярья продолжают развиваться, а в будущем их ждёт ещё больше достижений.