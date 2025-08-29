В Мурманском международном лицее прошла церемония награждения руководителей муниципальных образовательных учреждений

В рамках мероприятия обсудили вопросы реализации целей и стратегических задач в системе образования города-героя.

В Мурманском международном лицее сегодня состоялось совещание руководителей образовательных учреждений столицы Кольского полуострова. Темой традиционного августовского педсовета стала реализация национальных целей и стратегических задач в муниципальной системе образования как средство достижения нового уровня качества обучения и воспитания.



В совещании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, временно исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев, председатель комитета по образованию администрации города Мурманска Светлана Воробьева и заместитель губернатора Анна Головина, которые наградили отличившихся сотрудников сферы образования за высокий профессионализм.

Анна Головина, заместитель губернатора Мурманской области: «Создаём условия, но мы же понимаем, что какие бы условия мы не создавали, без людей, которые работаю в школе, результата не будет. Эти люди - наши педагоги и педагоги, которые работают с нашими детьми».

Во время встречи также отметили достижения сферы образования нашего региона. Например, Мурманская область вышла на 11-е место из 89 российских регионов по уровню заработной платы преподавателей. Кроме того, с нового учебного года из областного бюджета будут выделены дополнительные средства на ежемесячные доплаты педагогам.

И наставники, и школьники с предвкушением ждут начала нового учебного года.

Софья Мясникова, педагог-организатор Мурманского международного лицея: «Очень жду, что ребята вновь наполнят стены лицея своим смехом и задором. Мы готовимся встречать ребят, готовим фотозону, праздник».

Ученицы Мурманского международного лицея: «У нас огромные планы на учебный год. Есть ребята, кто состоит в клубе дипломатии, планируется поездка в Казань. Мы также готовим большой подкаст про саамов. Планов много. Очень интересный будет год. Насыщенный».

Образовательные учреждения тоже готовы принять учеников. За лето только в 16 школах и детских садах обновили пространства по проекту главы региона, в двух проведут капремонты. Кроме этого, в День знаний свои двери откроет Губернаторский лицей.